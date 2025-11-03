- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
57
Transacciones Rentables:
51 (89.47%)
Transacciones Irrentables:
6 (10.53%)
Mejor transacción:
109.40 USD
Peor transacción:
-21.30 USD
Beneficio Bruto:
769.30 USD (15 825 pips)
Pérdidas Brutas:
-124.50 USD (6 165 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
36 (622.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
622.43 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.42
Actividad comercial:
1.09%
Carga máxima del depósito:
10.32%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
10 minutos
Factor de Recuperación:
5.72
Transacciones Largas:
35 (61.40%)
Transacciones Cortas:
22 (38.60%)
Factor de Beneficio:
6.18
Beneficio Esperado:
11.31 USD
Beneficio medio:
15.08 USD
Pérdidas medias:
-20.75 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-63.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-63.90 USD (3)
Crecimiento al mes:
43.71%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
112.82 USD (25.92%)
Reducción relativa:
De balance:
10.46% (112.82 USD)
De fondos:
8.09% (93.06 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|645
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|9.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +109.40 USD
Peor transacción: -21 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 36
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +622.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -63.90 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
otros 196...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
- No Martingale, No Grid, No HFT
- Has SL & TP
- Adaptive Trailing Engine
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
91%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
9
100%
57
89%
1%
6.17
11.31
USD
USD
10%
1:200