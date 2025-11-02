- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
170
利益トレード:
111 (65.29%)
損失トレード:
59 (34.71%)
ベストトレード:
72.78 EUR
最悪のトレード:
-45.80 EUR
総利益:
705.02 EUR (63 286 pips)
総損失:
-445.87 EUR (32 529 pips)
最大連続の勝ち:
14 (73.22 EUR)
最大連続利益:
139.92 EUR (13)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
48.10%
最大入金額:
13.12%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
1.79
長いトレード:
91 (53.53%)
短いトレード:
79 (46.47%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
1.52 EUR
平均利益:
6.35 EUR
平均損失:
-7.56 EUR
最大連続の負け:
10 (-54.74 EUR)
最大連続損失:
-66.95 EUR (3)
月間成長:
13.67%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.51 EUR
最大の:
144.99 EUR (13.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.47% (144.99 EUR)
エクイティによる:
12.07% (83.34 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|85
|XAUUSD
|74
|NZDCAD
|7
|AUDCAD
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|-48
|XAUUSD
|316
|NZDCAD
|20
|AUDCAD
|8
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|-747
|XAUUSD
|30K
|NZDCAD
|1.3K
|AUDCAD
|82
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +72.78 EUR
最悪のトレード: -46 EUR
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +73.22 EUR
最大連続損失: -54.74 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 5
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.31 × 16
|
RoboForex-ECN
|0.32 × 25
|
ThreeTrader-Live
|0.41 × 17
|
ICMarketsSC-Live25
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.54 × 24
|
AxioryAsia-02Live
|0.69 × 13
|
VantageInternational-Live 14
|0.75 × 4
|
Exness-Real9
|0.77 × 13
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 453
|
ICMarketsSC-Live08
|1.29 × 24
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live33
|1.83 × 12
|
Darwinex-Live
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
RoboForex-Prime
|2.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|2.55 × 237
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
Axi-US06-Live
|3.08 × 26
