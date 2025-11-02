シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ECN_TGR
Adrian Nieves De La Cruz

ECN_TGR

Adrian Nieves De La Cruz
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 38%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
170
利益トレード:
111 (65.29%)
損失トレード:
59 (34.71%)
ベストトレード:
72.78 EUR
最悪のトレード:
-45.80 EUR
総利益:
705.02 EUR (63 286 pips)
総損失:
-445.87 EUR (32 529 pips)
最大連続の勝ち:
14 (73.22 EUR)
最大連続利益:
139.92 EUR (13)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
48.10%
最大入金額:
13.12%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
1.79
長いトレード:
91 (53.53%)
短いトレード:
79 (46.47%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
1.52 EUR
平均利益:
6.35 EUR
平均損失:
-7.56 EUR
最大連続の負け:
10 (-54.74 EUR)
最大連続損失:
-66.95 EUR (3)
月間成長:
13.67%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.51 EUR
最大の:
144.99 EUR (13.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.47% (144.99 EUR)
エクイティによる:
12.07% (83.34 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 85
XAUUSD 74
NZDCAD 7
AUDCAD 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY -48
XAUUSD 316
NZDCAD 20
AUDCAD 8
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY -747
XAUUSD 30K
NZDCAD 1.3K
AUDCAD 82
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +72.78 EUR
最悪のトレード: -46 EUR
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +73.22 EUR
最大連続損失: -54.74 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tickmill-Live10
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 5
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.31 × 16
RoboForex-ECN
0.32 × 25
ThreeTrader-Live
0.41 × 17
ICMarketsSC-Live25
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 24
AxioryAsia-02Live
0.69 × 13
VantageInternational-Live 14
0.75 × 4
Exness-Real9
0.77 × 13
RoboForex-ECN-3
0.87 × 453
ICMarketsSC-Live08
1.29 × 24
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live33
1.83 × 12
Darwinex-Live
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
RoboForex-Prime
2.50 × 4
ICMarketsSC-Live23
2.55 × 237
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
Axi-US06-Live
3.08 × 26
40 より多く...
レビューなし
2025.12.15 10:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 02:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 06:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 05:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 00:59
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.02 00:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.02 00:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください