리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Tickmill-Live10 0.00 × 3 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 VantageInternational-Live 18 0.00 × 5 EGlobalTrade-Classic3 0.00 × 2 EightcapLtd-Real-3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 0.31 × 16 RoboForex-ECN 0.32 × 25 ThreeTrader-Live 0.41 × 17 ICMarketsSC-Live25 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live19 0.54 × 24 AxioryAsia-02Live 0.69 × 13 VantageInternational-Live 14 0.75 × 4 Exness-Real9 0.77 × 13 RoboForex-ECN-3 0.87 × 453 ICMarketsSC-Live08 1.29 × 24 TradingProInternational-Live 2 1.79 × 19 ICMarketsSC-Live33 1.83 × 12 Darwinex-Live 2.00 × 2 ICMarketsSC-Live20 2.00 × 1 Axi-US02-Live 2.18 × 22 RoboForex-Prime 2.50 × 4 ICMarketsSC-Live23 2.55 × 237 FusionMarkets-Demo 2.64 × 28 ICMarketsSC-Live04 2.76 × 41 Axi-US06-Live 3.08 × 26 40 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오