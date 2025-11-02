- 자본
- 축소
트레이드:
180
이익 거래:
117 (65.00%)
손실 거래:
63 (35.00%)
최고의 거래:
72.78 EUR
최악의 거래:
-95.27 EUR
총 수익:
721.77 EUR (64 573 pips)
총 손실:
-547.48 EUR (36 714 pips)
연속 최대 이익:
14 (73.22 EUR)
연속 최대 이익:
139.92 EUR (13)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
52.51%
최대 입금량:
13.12%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
1.20
롱(주식매수):
92 (51.11%)
숏(주식차입매도):
88 (48.89%)
수익 요인:
1.32
기대수익:
0.97 EUR
평균 이익:
6.17 EUR
평균 손실:
-8.69 EUR
연속 최대 손실:
10 (-54.74 EUR)
연속 최대 손실:
-95.27 EUR (1)
월별 성장률:
-11.90%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.51 EUR
최대한의:
144.99 EUR (13.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.47% (144.99 EUR)
자본금별:
13.41% (93.98 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|85
|XAUUSD
|75
|AUDCAD
|12
|NZDCAD
|8
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|-48
|XAUUSD
|207
|AUDCAD
|16
|NZDCAD
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|-747
|XAUUSD
|26K
|AUDCAD
|601
|NZDCAD
|1.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +72.78 EUR
최악의 거래: -95 EUR
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +73.22 EUR
연속 최대 손실: -54.74 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 5
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.31 × 16
|
RoboForex-ECN
|0.32 × 25
|
ThreeTrader-Live
|0.41 × 17
|
ICMarketsSC-Live25
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.54 × 24
|
AxioryAsia-02Live
|0.69 × 13
|
VantageInternational-Live 14
|0.75 × 4
|
Exness-Real9
|0.77 × 13
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 453
|
ICMarketsSC-Live08
|1.29 × 24
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live33
|1.83 × 12
|
Darwinex-Live
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
RoboForex-Prime
|2.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|2.55 × 237
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
Axi-US06-Live
|3.08 × 26
리뷰 없음
