Total de Trades:
170
Transacciones Rentables:
111 (65.29%)
Transacciones Irrentables:
59 (34.71%)
Mejor transacción:
72.78 EUR
Peor transacción:
-45.80 EUR
Beneficio Bruto:
705.02 EUR (63 286 pips)
Pérdidas Brutas:
-445.87 EUR (32 529 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (73.22 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
139.92 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
48.10%
Carga máxima del depósito:
13.12%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
1.79
Transacciones Largas:
91 (53.53%)
Transacciones Cortas:
79 (46.47%)
Factor de Beneficio:
1.58
Beneficio Esperado:
1.52 EUR
Beneficio medio:
6.35 EUR
Pérdidas medias:
-7.56 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-54.74 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-66.95 EUR (3)
Crecimiento al mes:
13.67%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.51 EUR
Máxima:
144.99 EUR (13.34%)
Reducción relativa:
De balance:
19.47% (144.99 EUR)
De fondos:
12.07% (83.34 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|85
|XAUUSD
|74
|NZDCAD
|7
|AUDCAD
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|-48
|XAUUSD
|316
|NZDCAD
|20
|AUDCAD
|8
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|-747
|XAUUSD
|30K
|NZDCAD
|1.3K
|AUDCAD
|82
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Mejor transacción: +72.78 EUR
Peor transacción: -46 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +73.22 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -54.74 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 5
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.31 × 16
|
RoboForex-ECN
|0.32 × 25
|
ThreeTrader-Live
|0.41 × 17
|
ICMarketsSC-Live25
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.54 × 24
|
AxioryAsia-02Live
|0.69 × 13
|
VantageInternational-Live 14
|0.75 × 4
|
Exness-Real9
|0.77 × 13
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 453
|
ICMarketsSC-Live08
|1.29 × 24
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live33
|1.83 × 12
|
Darwinex-Live
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
RoboForex-Prime
|2.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|2.55 × 237
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
Axi-US06-Live
|3.08 × 26
otros 40...
