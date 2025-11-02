SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ECN_TGR
Adrian Nieves De La Cruz

ECN_TGR

Adrian Nieves De La Cruz
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 38%
RoboForex-ECN-3
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
170
Transacciones Rentables:
111 (65.29%)
Transacciones Irrentables:
59 (34.71%)
Mejor transacción:
72.78 EUR
Peor transacción:
-45.80 EUR
Beneficio Bruto:
705.02 EUR (63 286 pips)
Pérdidas Brutas:
-445.87 EUR (32 529 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (73.22 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
139.92 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
48.10%
Carga máxima del depósito:
13.12%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
1.79
Transacciones Largas:
91 (53.53%)
Transacciones Cortas:
79 (46.47%)
Factor de Beneficio:
1.58
Beneficio Esperado:
1.52 EUR
Beneficio medio:
6.35 EUR
Pérdidas medias:
-7.56 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-54.74 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-66.95 EUR (3)
Crecimiento al mes:
13.67%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.51 EUR
Máxima:
144.99 EUR (13.34%)
Reducción relativa:
De balance:
19.47% (144.99 EUR)
De fondos:
12.07% (83.34 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 85
XAUUSD 74
NZDCAD 7
AUDCAD 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY -48
XAUUSD 316
NZDCAD 20
AUDCAD 8
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY -747
XAUUSD 30K
NZDCAD 1.3K
AUDCAD 82
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +72.78 EUR
Peor transacción: -46 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +73.22 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -54.74 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live10
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 5
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.31 × 16
RoboForex-ECN
0.32 × 25
ThreeTrader-Live
0.41 × 17
ICMarketsSC-Live25
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 24
AxioryAsia-02Live
0.69 × 13
VantageInternational-Live 14
0.75 × 4
Exness-Real9
0.77 × 13
RoboForex-ECN-3
0.87 × 453
ICMarketsSC-Live08
1.29 × 24
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live33
1.83 × 12
Darwinex-Live
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
RoboForex-Prime
2.50 × 4
ICMarketsSC-Live23
2.55 × 237
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
Axi-US06-Live
3.08 × 26
otros 40...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.15 10:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 02:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 06:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 05:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 00:59
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.02 00:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.02 00:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ECN_TGR
30 USD al mes
38%
0
0
USD
701
EUR
8
100%
170
65%
48%
1.58
1.52
EUR
19%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.