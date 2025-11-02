SinaisSeções
Adrian Nieves De La Cruz

ECN_TGR

Adrian Nieves De La Cruz
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 38%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
170
Negociações com lucro:
111 (65.29%)
Negociações com perda:
59 (34.71%)
Melhor negociação:
72.78 EUR
Pior negociação:
-45.80 EUR
Lucro bruto:
705.02 EUR (63 286 pips)
Perda bruta:
-445.87 EUR (32 529 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (73.22 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
139.92 EUR (13)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
48.10%
Depósito máximo carregado:
13.12%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
1.79
Negociações longas:
91 (53.53%)
Negociações curtas:
79 (46.47%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
1.52 EUR
Lucro médio:
6.35 EUR
Perda média:
-7.56 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-54.74 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-66.95 EUR (3)
Crescimento mensal:
13.67%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.51 EUR
Máximo:
144.99 EUR (13.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.47% (144.99 EUR)
Pelo Capital Líquido:
12.07% (83.34 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 85
XAUUSD 74
NZDCAD 7
AUDCAD 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY -48
XAUUSD 316
NZDCAD 20
AUDCAD 8
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY -747
XAUUSD 30K
NZDCAD 1.3K
AUDCAD 82
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +72.78 EUR
Pior negociação: -46 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +73.22 EUR
Máxima perda consecutiva: -54.74 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live10
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 5
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.31 × 16
RoboForex-ECN
0.32 × 25
ThreeTrader-Live
0.41 × 17
ICMarketsSC-Live25
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 24
AxioryAsia-02Live
0.69 × 13
VantageInternational-Live 14
0.75 × 4
Exness-Real9
0.77 × 13
RoboForex-ECN-3
0.87 × 453
ICMarketsSC-Live08
1.29 × 24
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live33
1.83 × 12
Darwinex-Live
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
RoboForex-Prime
2.50 × 4
ICMarketsSC-Live23
2.55 × 237
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
Axi-US06-Live
3.08 × 26
40 mais ...
Sem comentários
2025.12.15 10:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 02:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 06:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 05:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 00:59
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.02 00:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.02 00:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
