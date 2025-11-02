- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
170
Negociações com lucro:
111 (65.29%)
Negociações com perda:
59 (34.71%)
Melhor negociação:
72.78 EUR
Pior negociação:
-45.80 EUR
Lucro bruto:
705.02 EUR (63 286 pips)
Perda bruta:
-445.87 EUR (32 529 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (73.22 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
139.92 EUR (13)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
48.10%
Depósito máximo carregado:
13.12%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
1.79
Negociações longas:
91 (53.53%)
Negociações curtas:
79 (46.47%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
1.52 EUR
Lucro médio:
6.35 EUR
Perda média:
-7.56 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-54.74 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-66.95 EUR (3)
Crescimento mensal:
13.67%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.51 EUR
Máximo:
144.99 EUR (13.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.47% (144.99 EUR)
Pelo Capital Líquido:
12.07% (83.34 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|85
|XAUUSD
|74
|NZDCAD
|7
|AUDCAD
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|-48
|XAUUSD
|316
|NZDCAD
|20
|AUDCAD
|8
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|-747
|XAUUSD
|30K
|NZDCAD
|1.3K
|AUDCAD
|82
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +72.78 EUR
Pior negociação: -46 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +73.22 EUR
Máxima perda consecutiva: -54.74 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 5
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.31 × 16
|
RoboForex-ECN
|0.32 × 25
|
ThreeTrader-Live
|0.41 × 17
|
ICMarketsSC-Live25
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.54 × 24
|
AxioryAsia-02Live
|0.69 × 13
|
VantageInternational-Live 14
|0.75 × 4
|
Exness-Real9
|0.77 × 13
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 453
|
ICMarketsSC-Live08
|1.29 × 24
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live33
|1.83 × 12
|
Darwinex-Live
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
RoboForex-Prime
|2.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|2.55 × 237
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
Axi-US06-Live
|3.08 × 26
40 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
38%
0
0
USD
USD
701
EUR
EUR
8
100%
170
65%
48%
1.58
1.52
EUR
EUR
19%
1:500