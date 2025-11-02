- Прирост
Всего трейдов:
170
Прибыльных трейдов:
111 (65.29%)
Убыточных трейдов:
59 (34.71%)
Лучший трейд:
72.78 EUR
Худший трейд:
-45.80 EUR
Общая прибыль:
705.02 EUR (63 286 pips)
Общий убыток:
-445.87 EUR (32 529 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (73.22 EUR)
Макс. прибыль в серии:
139.92 EUR (13)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
45.42%
Макс. загрузка депозита:
13.12%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.79
Длинных трейдов:
91 (53.53%)
Коротких трейдов:
79 (46.47%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
1.52 EUR
Средняя прибыль:
6.35 EUR
Средний убыток:
-7.56 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-54.74 EUR)
Макс. убыток в серии:
-66.95 EUR (3)
Прирост в месяц:
15.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.51 EUR
Максимальная:
144.99 EUR (13.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.47% (144.99 EUR)
По эквити:
12.07% (83.34 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|85
|XAUUSD
|74
|NZDCAD
|7
|AUDCAD
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-48
|XAUUSD
|316
|NZDCAD
|20
|AUDCAD
|8
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-747
|XAUUSD
|30K
|NZDCAD
|1.3K
|AUDCAD
|82
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +72.78 EUR
Худший трейд: -46 EUR
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +73.22 EUR
Макс. убыток в серии: -54.74 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 5
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.31 × 16
|
RoboForex-ECN
|0.32 × 25
|
ThreeTrader-Live
|0.41 × 17
|
ICMarketsSC-Live25
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.54 × 24
|
AxioryAsia-02Live
|0.69 × 13
|
VantageInternational-Live 14
|0.75 × 4
|
Exness-Real9
|0.77 × 13
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 453
|
ICMarketsSC-Live08
|1.29 × 24
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live33
|1.83 × 12
|
Darwinex-Live
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
RoboForex-Prime
|2.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|2.55 × 237
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
Axi-US06-Live
|3.08 × 26
Нет отзывов
