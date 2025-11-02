СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ECN_TGR
Adrian Nieves De La Cruz

ECN_TGR

Adrian Nieves De La Cruz
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 38%
RoboForex-ECN-3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
170
Прибыльных трейдов:
111 (65.29%)
Убыточных трейдов:
59 (34.71%)
Лучший трейд:
72.78 EUR
Худший трейд:
-45.80 EUR
Общая прибыль:
705.02 EUR (63 286 pips)
Общий убыток:
-445.87 EUR (32 529 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (73.22 EUR)
Макс. прибыль в серии:
139.92 EUR (13)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
45.42%
Макс. загрузка депозита:
13.12%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.79
Длинных трейдов:
91 (53.53%)
Коротких трейдов:
79 (46.47%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
1.52 EUR
Средняя прибыль:
6.35 EUR
Средний убыток:
-7.56 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-54.74 EUR)
Макс. убыток в серии:
-66.95 EUR (3)
Прирост в месяц:
15.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.51 EUR
Максимальная:
144.99 EUR (13.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.47% (144.99 EUR)
По эквити:
12.07% (83.34 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 85
XAUUSD 74
NZDCAD 7
AUDCAD 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -48
XAUUSD 316
NZDCAD 20
AUDCAD 8
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY -747
XAUUSD 30K
NZDCAD 1.3K
AUDCAD 82
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +72.78 EUR
Худший трейд: -46 EUR
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +73.22 EUR
Макс. убыток в серии: -54.74 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live10
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 5
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.31 × 16
RoboForex-ECN
0.32 × 25
ThreeTrader-Live
0.41 × 17
ICMarketsSC-Live25
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 24
AxioryAsia-02Live
0.69 × 13
VantageInternational-Live 14
0.75 × 4
Exness-Real9
0.77 × 13
RoboForex-ECN-3
0.87 × 453
ICMarketsSC-Live08
1.29 × 24
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live33
1.83 × 12
Darwinex-Live
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
RoboForex-Prime
2.50 × 4
ICMarketsSC-Live23
2.55 × 237
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
Axi-US06-Live
3.08 × 26
еще 40...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.15 10:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 02:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 06:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 05:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 00:59
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.02 00:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.02 00:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ECN_TGR
30 USD в месяц
38%
0
0
USD
701
EUR
8
100%
170
65%
45%
1.58
1.52
EUR
19%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.