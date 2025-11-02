信号部分
8
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 38%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
170
盈利交易:
111 (65.29%)
亏损交易:
59 (34.71%)
最好交易:
72.78 EUR
最差交易:
-45.80 EUR
毛利:
705.02 EUR (63 286 pips)
毛利亏损:
-445.87 EUR (32 529 pips)
最大连续赢利:
14 (73.22 EUR)
最大连续盈利:
139.92 EUR (13)
夏普比率:
0.13
交易活动:
47.09%
最大入金加载:
13.12%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
6 小时
采收率:
1.79
长期交易:
91 (53.53%)
短期交易:
79 (46.47%)
利润因子:
1.58
预期回报:
1.52 EUR
平均利润:
6.35 EUR
平均损失:
-7.56 EUR
最大连续失误:
10 (-54.74 EUR)
最大连续亏损:
-66.95 EUR (3)
每月增长:
15.10%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.51 EUR
最大值:
144.99 EUR (13.34%)
相对跌幅:
结余:
19.47% (144.99 EUR)
净值:
12.07% (83.34 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 85
XAUUSD 74
NZDCAD 7
AUDCAD 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY -48
XAUUSD 316
NZDCAD 20
AUDCAD 8
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY -747
XAUUSD 30K
NZDCAD 1.3K
AUDCAD 82
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +72.78 EUR
最差交易: -46 EUR
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +73.22 EUR
最大连续亏损: -54.74 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tickmill-Live10
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 5
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.31 × 16
RoboForex-ECN
0.32 × 25
ThreeTrader-Live
0.41 × 17
ICMarketsSC-Live25
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 24
AxioryAsia-02Live
0.69 × 13
VantageInternational-Live 14
0.75 × 4
Exness-Real9
0.77 × 13
RoboForex-ECN-3
0.87 × 453
ICMarketsSC-Live08
1.29 × 24
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live33
1.83 × 12
Darwinex-Live
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
RoboForex-Prime
2.50 × 4
ICMarketsSC-Live23
2.55 × 237
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
Axi-US06-Live
3.08 × 26
40 更多...
没有评论
2025.12.15 10:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 02:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 06:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 05:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 00:59
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.02 00:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.02 00:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
