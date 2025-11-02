- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
170
盈利交易:
111 (65.29%)
亏损交易:
59 (34.71%)
最好交易:
72.78 EUR
最差交易:
-45.80 EUR
毛利:
705.02 EUR (63 286 pips)
毛利亏损:
-445.87 EUR (32 529 pips)
最大连续赢利:
14 (73.22 EUR)
最大连续盈利:
139.92 EUR (13)
夏普比率:
0.13
交易活动:
47.09%
最大入金加载:
13.12%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
6 小时
采收率:
1.79
长期交易:
91 (53.53%)
短期交易:
79 (46.47%)
利润因子:
1.58
预期回报:
1.52 EUR
平均利润:
6.35 EUR
平均损失:
-7.56 EUR
最大连续失误:
10 (-54.74 EUR)
最大连续亏损:
-66.95 EUR (3)
每月增长:
15.10%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.51 EUR
最大值:
144.99 EUR (13.34%)
相对跌幅:
结余:
19.47% (144.99 EUR)
净值:
12.07% (83.34 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|85
|XAUUSD
|74
|NZDCAD
|7
|AUDCAD
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-48
|XAUUSD
|316
|NZDCAD
|20
|AUDCAD
|8
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|-747
|XAUUSD
|30K
|NZDCAD
|1.3K
|AUDCAD
|82
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +72.78 EUR
最差交易: -46 EUR
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +73.22 EUR
最大连续亏损: -54.74 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 5
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.31 × 16
|
RoboForex-ECN
|0.32 × 25
|
ThreeTrader-Live
|0.41 × 17
|
ICMarketsSC-Live25
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.54 × 24
|
AxioryAsia-02Live
|0.69 × 13
|
VantageInternational-Live 14
|0.75 × 4
|
Exness-Real9
|0.77 × 13
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 453
|
ICMarketsSC-Live08
|1.29 × 24
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live33
|1.83 × 12
|
Darwinex-Live
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
RoboForex-Prime
|2.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|2.55 × 237
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
Axi-US06-Live
|3.08 × 26
