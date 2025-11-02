- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
170
Gewinntrades:
111 (65.29%)
Verlusttrades:
59 (34.71%)
Bester Trade:
72.78 EUR
Schlechtester Trade:
-45.80 EUR
Bruttoprofit:
705.02 EUR (63 286 pips)
Bruttoverlust:
-445.87 EUR (32 529 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (73.22 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
139.92 EUR (13)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
49.12%
Max deposit load:
13.12%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
1.79
Long-Positionen:
91 (53.53%)
Short-Positionen:
79 (46.47%)
Profit-Faktor:
1.58
Mathematische Gewinnerwartung:
1.52 EUR
Durchschnittlicher Profit:
6.35 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-7.56 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-54.74 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-66.95 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
3.34%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.51 EUR
Maximaler:
144.99 EUR (13.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.47% (144.99 EUR)
Kapital:
12.07% (83.34 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|85
|XAUUSD
|74
|NZDCAD
|7
|AUDCAD
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|-48
|XAUUSD
|316
|NZDCAD
|20
|AUDCAD
|8
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|-747
|XAUUSD
|30K
|NZDCAD
|1.3K
|AUDCAD
|82
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +72.78 EUR
Schlechtester Trade: -46 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +73.22 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -54.74 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 5
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.31 × 16
|
RoboForex-ECN
|0.32 × 25
|
ThreeTrader-Live
|0.41 × 17
|
ICMarketsSC-Live25
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.54 × 24
|
AxioryAsia-02Live
|0.69 × 13
|
VantageInternational-Live 14
|0.75 × 4
|
Exness-Real9
|0.77 × 13
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 453
|
ICMarketsSC-Live08
|1.29 × 24
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live33
|1.83 × 12
|
Darwinex-Live
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
RoboForex-Prime
|2.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|2.55 × 237
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
Axi-US06-Live
|3.08 × 26
noch 40 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
38%
0
0
USD
USD
701
EUR
EUR
8
100%
170
65%
49%
1.58
1.52
EUR
EUR
19%
1:500