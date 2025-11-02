SignauxSections
Adrian Nieves De La Cruz

ECN_TGR

Adrian Nieves De La Cruz
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3
Bénéfice trades:
3 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
11.61 EUR
Pire transaction:
0.00 EUR
Bénéfice brut:
29.84 EUR (3 502 pips)
Perte brute:
0.00 EUR
Gains consécutifs maximales:
3 (29.84 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
29.84 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
4.57
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
3 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
9.95 EUR
Bénéfice moyen:
9.95 EUR
Perte moyenne:
0.00 EUR
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 EUR)
Perte consécutive maximale:
0.00 EUR (0)
Croissance mensuelle:
3.62%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
0.00 EUR (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.61 EUR
Pire transaction: -0 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +29.84 EUR
Perte consécutive maximale: -0.00 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live05
6.74 × 23
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
Ava-Demo
19.00 × 1
4 plus...
Aucun avis
2025.11.02 00:59
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.02 00:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.02 00:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
