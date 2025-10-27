シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Siti Khoiriyah
Ahmad Zaenudin

Siti Khoiriyah

Ahmad Zaenudin
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 15%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
57
利益トレード:
24 (42.10%)
損失トレード:
33 (57.89%)
ベストトレード:
124.20 USD
最悪のトレード:
-69.45 USD
総利益:
2 697.19 USD (92 034 pips)
総損失:
-1 952.60 USD (65 011 pips)
最大連続の勝ち:
5 (597.27 USD)
最大連続利益:
597.27 USD (5)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
44.04%
最大入金額:
3.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
1.98
長いトレード:
41 (71.93%)
短いトレード:
16 (28.07%)
プロフィットファクター:
1.38
期待されたペイオフ:
13.06 USD
平均利益:
112.38 USD
平均損失:
-59.17 USD
最大連続の負け:
6 (-376.96 USD)
最大連続損失:
-376.96 USD (6)
月間成長:
2.85%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.80 USD
最大の:
376.96 USD (6.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.28% (375.58 USD)
エクイティによる:
1.20% (59.35 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 53
CADJPY 1
EURJPY 1
GBPJPY 1
CHFJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 711
CADJPY -20
EURJPY -21
GBPJPY 37
CHFJPY 37
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 25K
CADJPY -1K
EURJPY -1K
GBPJPY 2K
CHFJPY 2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +124.20 USD
最悪のトレード: -69 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +597.27 USD
最大連続損失: -376.96 USD

レビューなし
2025.12.18 19:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 06:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
