- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
57
利益トレード:
24 (42.10%)
損失トレード:
33 (57.89%)
ベストトレード:
124.20 USD
最悪のトレード:
-69.45 USD
総利益:
2 697.19 USD (92 034 pips)
総損失:
-1 952.60 USD (65 011 pips)
最大連続の勝ち:
5 (597.27 USD)
最大連続利益:
597.27 USD (5)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
44.04%
最大入金額:
3.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
1.98
長いトレード:
41 (71.93%)
短いトレード:
16 (28.07%)
プロフィットファクター:
1.38
期待されたペイオフ:
13.06 USD
平均利益:
112.38 USD
平均損失:
-59.17 USD
最大連続の負け:
6 (-376.96 USD)
最大連続損失:
-376.96 USD (6)
月間成長:
2.85%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.80 USD
最大の:
376.96 USD (6.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.28% (375.58 USD)
エクイティによる:
1.20% (59.35 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|CADJPY
|1
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|711
|CADJPY
|-20
|EURJPY
|-21
|GBPJPY
|37
|CHFJPY
|37
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|25K
|CADJPY
|-1K
|EURJPY
|-1K
|GBPJPY
|2K
|CHFJPY
|2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +124.20 USD
最悪のトレード: -69 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +597.27 USD
最大連続損失: -376.96 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 7
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 6
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 10
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
