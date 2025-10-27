SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Siti Khoiriyah
Ahmad Zaenudin

Siti Khoiriyah

Ahmad Zaenudin
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2025 15%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
57
Transacciones Rentables:
24 (42.10%)
Transacciones Irrentables:
33 (57.89%)
Mejor transacción:
124.20 USD
Peor transacción:
-69.45 USD
Beneficio Bruto:
2 697.19 USD (92 034 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 952.60 USD (65 011 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (597.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
597.27 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
44.04%
Carga máxima del depósito:
3.69%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
1.98
Transacciones Largas:
41 (71.93%)
Transacciones Cortas:
16 (28.07%)
Factor de Beneficio:
1.38
Beneficio Esperado:
13.06 USD
Beneficio medio:
112.38 USD
Pérdidas medias:
-59.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-376.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-376.96 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.85%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.80 USD
Máxima:
376.96 USD (6.41%)
Reducción relativa:
De balance:
7.28% (375.58 USD)
De fondos:
1.20% (59.35 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 53
CADJPY 1
EURJPY 1
GBPJPY 1
CHFJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 711
CADJPY -20
EURJPY -21
GBPJPY 37
CHFJPY 37
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 25K
CADJPY -1K
EURJPY -1K
GBPJPY 2K
CHFJPY 2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +124.20 USD
Peor transacción: -69 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +597.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -376.96 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GO4X-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
LiqCon-Live2
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 5
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
SFM-Demo
0.00 × 7
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 6
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
InstaForex-USA.com
0.00 × 7
PriceMarkets-Live
0.00 × 10
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
otros 267...
No hay comentarios
2025.12.18 19:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 06:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
