- 자본
- 축소
트레이드:
64
이익 거래:
27 (42.18%)
손실 거래:
37 (57.81%)
최고의 거래:
124.20 USD
최악의 거래:
-69.45 USD
총 수익:
3 055.94 USD (104 077 pips)
총 손실:
-2 114.44 USD (71 011 pips)
연속 최대 이익:
5 (597.27 USD)
연속 최대 이익:
597.27 USD (5)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
51.82%
최대 입금량:
3.76%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
2.50
롱(주식매수):
46 (71.88%)
숏(주식차입매도):
18 (28.13%)
수익 요인:
1.45
기대수익:
14.71 USD
평균 이익:
113.18 USD
평균 손실:
-57.15 USD
연속 최대 손실:
6 (-376.96 USD)
연속 최대 손실:
-376.96 USD (6)
월별 성장률:
4.39%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.80 USD
최대한의:
376.96 USD (6.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.28% (375.58 USD)
자본금별:
1.31% (66.95 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|58
|CADJPY
|2
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|948
|CADJPY
|-41
|CHFJPY
|17
|EURJPY
|-21
|GBPJPY
|37
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|33K
|CADJPY
|-2K
|CHFJPY
|1K
|EURJPY
|-1K
|GBPJPY
|2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +124.20 USD
최악의 거래: -69 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +597.27 USD
연속 최대 손실: -376.96 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 10
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 5
|
SFM-Demo
|0.00 × 7
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 13
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
19%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
13
0%
64
42%
52%
1.44
14.71
USD
USD
7%
1:50