Ahmad Zaenudin

Siti Khoiriyah

Ahmad Zaenudin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 18%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
58
Gewinntrades:
25 (43.10%)
Verlusttrades:
33 (56.90%)
Bester Trade:
124.20 USD
Schlechtester Trade:
-69.45 USD
Bruttoprofit:
2 817.88 USD (96 077 pips)
Bruttoverlust:
-1 952.60 USD (65 011 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (597.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
597.27 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
45.06%
Max deposit load:
3.76%
Letzter Trade:
41 Minuten
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
2.30
Long-Positionen:
41 (70.69%)
Short-Positionen:
17 (29.31%)
Profit-Faktor:
1.44
Mathematische Gewinnerwartung:
14.92 USD
Durchschnittlicher Profit:
112.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-59.17 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-376.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-376.96 USD (6)
Wachstum pro Monat :
6.67%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.80 USD
Maximaler:
376.96 USD (6.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.28% (375.58 USD)
Kapital:
1.20% (59.35 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 54
CADJPY 1
EURJPY 1
GBPJPY 1
CHFJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 831
CADJPY -20
EURJPY -21
GBPJPY 37
CHFJPY 37
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 29K
CADJPY -1K
EURJPY -1K
GBPJPY 2K
CHFJPY 2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +124.20 USD
Schlechtester Trade: -69 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +597.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -376.96 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GO4X-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
LiqCon-Live2
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 5
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
SFM-Demo
0.00 × 7
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 6
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
InstaForex-USA.com
0.00 × 7
PriceMarkets-Live
0.00 × 10
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
noch 267 ...
Keine Bewertungen
2025.12.18 19:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 06:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Siti Khoiriyah
35 USD pro Monat
18%
0
0
USD
5.1K
USD
12
0%
58
43%
45%
1.44
14.92
USD
7%
1:50
