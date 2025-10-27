SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Siti Khoiriyah
Ahmad Zaenudin

Siti Khoiriyah

Ahmad Zaenudin
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2025 15%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
57
Negociações com lucro:
24 (42.10%)
Negociações com perda:
33 (57.89%)
Melhor negociação:
124.20 USD
Pior negociação:
-69.45 USD
Lucro bruto:
2 697.19 USD (92 034 pips)
Perda bruta:
-1 952.60 USD (65 011 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (597.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
597.27 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
44.04%
Depósito máximo carregado:
3.69%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
1.98
Negociações longas:
41 (71.93%)
Negociações curtas:
16 (28.07%)
Fator de lucro:
1.38
Valor esperado:
13.06 USD
Lucro médio:
112.38 USD
Perda média:
-59.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-376.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-376.96 USD (6)
Crescimento mensal:
2.85%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.80 USD
Máximo:
376.96 USD (6.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.28% (375.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.20% (59.35 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 53
CADJPY 1
EURJPY 1
GBPJPY 1
CHFJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 711
CADJPY -20
EURJPY -21
GBPJPY 37
CHFJPY 37
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 25K
CADJPY -1K
EURJPY -1K
GBPJPY 2K
CHFJPY 2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +124.20 USD
Pior negociação: -69 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +597.27 USD
Máxima perda consecutiva: -376.96 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GO4X-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
LiqCon-Live2
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 5
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
SFM-Demo
0.00 × 7
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 6
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
InstaForex-USA.com
0.00 × 7
PriceMarkets-Live
0.00 × 10
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
267 mais ...
Sem comentários
2025.12.18 19:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 06:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
