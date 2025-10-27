- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
57
Negociações com lucro:
24 (42.10%)
Negociações com perda:
33 (57.89%)
Melhor negociação:
124.20 USD
Pior negociação:
-69.45 USD
Lucro bruto:
2 697.19 USD (92 034 pips)
Perda bruta:
-1 952.60 USD (65 011 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (597.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
597.27 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
44.04%
Depósito máximo carregado:
3.69%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
1.98
Negociações longas:
41 (71.93%)
Negociações curtas:
16 (28.07%)
Fator de lucro:
1.38
Valor esperado:
13.06 USD
Lucro médio:
112.38 USD
Perda média:
-59.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-376.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-376.96 USD (6)
Crescimento mensal:
2.85%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.80 USD
Máximo:
376.96 USD (6.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.28% (375.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.20% (59.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|CADJPY
|1
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|711
|CADJPY
|-20
|EURJPY
|-21
|GBPJPY
|37
|CHFJPY
|37
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|25K
|CADJPY
|-1K
|EURJPY
|-1K
|GBPJPY
|2K
|CHFJPY
|2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +124.20 USD
Pior negociação: -69 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +597.27 USD
Máxima perda consecutiva: -376.96 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 7
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 6
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 10
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
267 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
35 USD por mês
15%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
12
0%
57
42%
44%
1.38
13.06
USD
USD
7%
1:50