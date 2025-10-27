信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Siti Khoiriyah
Ahmad Zaenudin

Siti Khoiriyah

Ahmad Zaenudin
0条评论
可靠性
12
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2025 16%
MaxrichGroup-Real
1:50
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
56
盈利交易:
24 (42.85%)
亏损交易:
32 (57.14%)
最好交易:
124.20 USD
最差交易:
-69.45 USD
毛利:
2 697.19 USD (92 034 pips)
毛利亏损:
-1 892.00 USD (63 011 pips)
最大连续赢利:
5 (597.27 USD)
最大连续盈利:
597.27 USD (5)
夏普比率:
0.18
交易活动:
43.02%
最大入金加载:
3.66%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
11 小时
采收率:
2.14
长期交易:
40 (71.43%)
短期交易:
16 (28.57%)
利润因子:
1.43
预期回报:
14.38 USD
平均利润:
112.38 USD
平均损失:
-59.13 USD
最大连续失误:
6 (-376.96 USD)
最大连续亏损:
-376.96 USD (6)
每月增长:
2.81%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.80 USD
最大值:
376.96 USD (6.41%)
相对跌幅:
结余:
7.28% (375.58 USD)
净值:
1.20% (59.35 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 52
CADJPY 1
EURJPY 1
GBPJPY 1
CHFJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 771
CADJPY -20
EURJPY -21
GBPJPY 37
CHFJPY 37
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 27K
CADJPY -1K
EURJPY -1K
GBPJPY 2K
CHFJPY 2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +124.20 USD
最差交易: -69 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +597.27 USD
最大连续亏损: -376.96 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ADSS-Demo
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 10
MetasGroup-Live
0.00 × 2
FXOpen-Real2
0.00 × 5
FXNet-Real
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 13
ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Youtradefx-Real
0.00 × 8
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
267 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.18 19:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 06:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Siti Khoiriyah
每月35 USD
16%
0
0
USD
5K
USD
12
0%
56
42%
43%
1.42
14.38
USD
7%
1:50
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载