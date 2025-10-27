- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
56
盈利交易:
24 (42.85%)
亏损交易:
32 (57.14%)
最好交易:
124.20 USD
最差交易:
-69.45 USD
毛利:
2 697.19 USD (92 034 pips)
毛利亏损:
-1 892.00 USD (63 011 pips)
最大连续赢利:
5 (597.27 USD)
最大连续盈利:
597.27 USD (5)
夏普比率:
0.18
交易活动:
43.02%
最大入金加载:
3.66%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
11 小时
采收率:
2.14
长期交易:
40 (71.43%)
短期交易:
16 (28.57%)
利润因子:
1.43
预期回报:
14.38 USD
平均利润:
112.38 USD
平均损失:
-59.13 USD
最大连续失误:
6 (-376.96 USD)
最大连续亏损:
-376.96 USD (6)
每月增长:
2.81%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.80 USD
最大值:
376.96 USD (6.41%)
相对跌幅:
结余:
7.28% (375.58 USD)
净值:
1.20% (59.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|CADJPY
|1
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|771
|CADJPY
|-20
|EURJPY
|-21
|GBPJPY
|37
|CHFJPY
|37
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|27K
|CADJPY
|-1K
|EURJPY
|-1K
|GBPJPY
|2K
|CHFJPY
|2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ADSS-Demo
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 10
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 5
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 13
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 8
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
16%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
12
0%
56
42%
43%
1.42
14.38
USD
USD
7%
1:50