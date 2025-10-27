- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
8 (61.53%)
Loss Trade:
5 (38.46%)
Best Trade:
120.99 USD
Worst Trade:
-66.81 USD
Profitto lordo:
954.96 USD (31 989 pips)
Perdita lorda:
-310.65 USD (10 255 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (597.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
597.27 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
15.04%
Massimo carico di deposito:
1.07%
Ultimo trade:
40 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
5.06
Long Trade:
8 (61.54%)
Short Trade:
5 (38.46%)
Fattore di profitto:
3.07
Profitto previsto:
49.56 USD
Profitto medio:
119.37 USD
Perdita media:
-62.13 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-127.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-127.41 USD (2)
Crescita mensile:
12.89%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.80 USD
Massimale:
127.41 USD (2.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.37% (121.20 USD)
Per equità:
0.22% (12.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|644
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|22K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +120.99 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +597.27 USD
Massima perdita consecutiva: -127.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
