Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ADSS-Demo 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 InvestTechFx-Live 0.00 × 2 Darwinex-LiveUK 0.00 × 2 PriceMarkets-Live 0.00 × 10 MetasGroup-Live 0.00 × 2 FXOpen-Real2 0.00 × 5 FXNet-Real 0.00 × 1 AGMGroupLtd-Real 0.00 × 13 ATCBrokers-US Live 0.00 × 3 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 Deltastock-Live 0.00 × 1 SVSFX-Live 0.00 × 1 CoreLiquidity-Real 1 0.00 × 3 GO4X-Live 0.00 × 1 Exness-Real29 0.00 × 3 QTrade-Server 0.00 × 1 Youtradefx-Real 0.00 × 8 NordGroupInv-Real5 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 3 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 Exness-Real33 0.00 × 2 Exness-Real16 0.00 × 2 еще 267...