- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
24 (43.63%)
Убыточных трейдов:
31 (56.36%)
Лучший трейд:
124.20 USD
Худший трейд:
-69.45 USD
Общая прибыль:
2 697.19 USD (92 034 pips)
Общий убыток:
-1 831.40 USD (61 011 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (597.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
597.27 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
41.71%
Макс. загрузка депозита:
2.85%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
2.30
Длинных трейдов:
39 (70.91%)
Коротких трейдов:
16 (29.09%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
15.74 USD
Средняя прибыль:
112.38 USD
Средний убыток:
-59.08 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-376.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-376.96 USD (6)
Прирост в месяц:
3.89%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.80 USD
Максимальная:
376.96 USD (6.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.28% (375.58 USD)
По эквити:
1.20% (59.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|CADJPY
|1
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|832
|CADJPY
|-20
|EURJPY
|-21
|GBPJPY
|37
|CHFJPY
|37
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|29K
|CADJPY
|-1K
|EURJPY
|-1K
|GBPJPY
|2K
|CHFJPY
|2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +124.20 USD
Худший трейд: -69 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +597.27 USD
Макс. убыток в серии: -376.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ADSS-Demo
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 10
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 5
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 13
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 8
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
18%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
11
0%
55
43%
42%
1.47
15.74
USD
USD
7%
1:50