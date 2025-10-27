СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Siti Khoiriyah
Ahmad Zaenudin

Siti Khoiriyah

Ahmad Zaenudin
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 18%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
24 (43.63%)
Убыточных трейдов:
31 (56.36%)
Лучший трейд:
124.20 USD
Худший трейд:
-69.45 USD
Общая прибыль:
2 697.19 USD (92 034 pips)
Общий убыток:
-1 831.40 USD (61 011 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (597.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
597.27 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
41.71%
Макс. загрузка депозита:
2.85%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
2.30
Длинных трейдов:
39 (70.91%)
Коротких трейдов:
16 (29.09%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
15.74 USD
Средняя прибыль:
112.38 USD
Средний убыток:
-59.08 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-376.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-376.96 USD (6)
Прирост в месяц:
3.89%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.80 USD
Максимальная:
376.96 USD (6.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.28% (375.58 USD)
По эквити:
1.20% (59.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 51
CADJPY 1
EURJPY 1
GBPJPY 1
CHFJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 832
CADJPY -20
EURJPY -21
GBPJPY 37
CHFJPY 37
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 29K
CADJPY -1K
EURJPY -1K
GBPJPY 2K
CHFJPY 2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +124.20 USD
Худший трейд: -69 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +597.27 USD
Макс. убыток в серии: -376.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ADSS-Demo
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 10
MetasGroup-Live
0.00 × 2
FXOpen-Real2
0.00 × 5
FXNet-Real
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 13
ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Youtradefx-Real
0.00 × 8
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
еще 267...
Нет отзывов
2025.12.18 19:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 06:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
