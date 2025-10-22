シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / FibMaster Stocks
Phinnustda Warrarungruengskul

FibMaster Stocks

Phinnustda Warrarungruengskul
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 13%
VantageInternational-Live 13
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
76
利益トレード:
32 (42.10%)
損失トレード:
44 (57.89%)
ベストトレード:
183.73 USD
最悪のトレード:
-37.32 USD
総利益:
494.23 USD (24 215 pips)
総損失:
-357.10 USD (21 139 pips)
最大連続の勝ち:
8 (90.73 USD)
最大連続利益:
203.70 USD (4)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
87.95%
最大入金額:
87.24%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.97
長いトレード:
50 (65.79%)
短いトレード:
26 (34.21%)
プロフィットファクター:
1.38
期待されたペイオフ:
1.80 USD
平均利益:
15.44 USD
平均損失:
-8.12 USD
最大連続の負け:
7 (-39.20 USD)
最大連続損失:
-62.58 USD (3)
月間成長:
-0.35%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
142.07 USD
最大の:
142.07 USD (14.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.21% (142.07 USD)
エクイティによる:
3.96% (37.86 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
TSLA 17
MSFT 12
AAPL 11
META 10
GOOG 9
NVIDIA 9
AMAZON 7
XAGUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
TSLA 222
MSFT -76
AAPL 5
META -49
GOOG 25
NVIDIA 14
AMAZON -8
XAGUSD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
TSLA 6.2K
MSFT -2K
AAPL 727
META -5.8K
GOOG 4.1K
NVIDIA 133
AMAZON -331
XAGUSD 83
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +183.73 USD
最悪のトレード: -37 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +90.73 USD
最大連続損失: -39.20 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 13"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.11.14 15:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 02:50
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.22 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 02:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
FibMaster Stocks
300 USD/月
13%
0
0
USD
967
USD
10
98%
76
42%
88%
1.38
1.80
USD
14%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください