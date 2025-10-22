- 成長
トレード:
76
利益トレード:
32 (42.10%)
損失トレード:
44 (57.89%)
ベストトレード:
183.73 USD
最悪のトレード:
-37.32 USD
総利益:
494.23 USD (24 215 pips)
総損失:
-357.10 USD (21 139 pips)
最大連続の勝ち:
8 (90.73 USD)
最大連続利益:
203.70 USD (4)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
87.95%
最大入金額:
87.24%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.97
長いトレード:
50 (65.79%)
短いトレード:
26 (34.21%)
プロフィットファクター:
1.38
期待されたペイオフ:
1.80 USD
平均利益:
15.44 USD
平均損失:
-8.12 USD
最大連続の負け:
7 (-39.20 USD)
最大連続損失:
-62.58 USD (3)
月間成長:
-0.35%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
142.07 USD
最大の:
142.07 USD (14.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.21% (142.07 USD)
エクイティによる:
3.96% (37.86 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|TSLA
|17
|MSFT
|12
|AAPL
|11
|META
|10
|GOOG
|9
|NVIDIA
|9
|AMAZON
|7
|XAGUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|TSLA
|222
|MSFT
|-76
|AAPL
|5
|META
|-49
|GOOG
|25
|NVIDIA
|14
|AMAZON
|-8
|XAGUSD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|TSLA
|6.2K
|MSFT
|-2K
|AAPL
|727
|META
|-5.8K
|GOOG
|4.1K
|NVIDIA
|133
|AMAZON
|-331
|XAGUSD
|83
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
ベストトレード: +183.73 USD
最悪のトレード: -37 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +90.73 USD
最大連続損失: -39.20 USD
