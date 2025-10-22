信号部分
信号 / MetaTrader 5 / FibMaster Stocks
Phinnustda Warrarungruengskul

FibMaster Stocks

Phinnustda Warrarungruengskul
可靠性
10
0 / 0 USD
每月复制 300 USD per 
增长自 2025 15%
VantageInternational-Live 13
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
73
盈利交易:
32 (43.83%)
亏损交易:
41 (56.16%)
最好交易:
183.73 USD
最差交易:
-37.32 USD
毛利:
494.23 USD (24 215 pips)
毛利亏损:
-339.09 USD (20 779 pips)
最大连续赢利:
8 (90.73 USD)
最大连续盈利:
203.70 USD (4)
夏普比率:
0.08
交易活动:
87.95%
最大入金加载:
87.24%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.09
长期交易:
49 (67.12%)
短期交易:
24 (32.88%)
利润因子:
1.46
预期回报:
2.13 USD
平均利润:
15.44 USD
平均损失:
-8.27 USD
最大连续失误:
6 (-49.96 USD)
最大连续亏损:
-62.58 USD (3)
每月增长:
4.61%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
142.07 USD
最大值:
142.07 USD (14.21%)
相对跌幅:
结余:
14.21% (142.07 USD)
净值:
3.96% (37.86 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
TSLA 17
AAPL 11
MSFT 10
META 10
NVIDIA 9
GOOG 8
AMAZON 7
XAGUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
TSLA 222
AAPL 5
MSFT -71
META -49
NVIDIA 14
GOOG 37
AMAZON -8
XAGUSD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
TSLA 6.2K
AAPL 727
MSFT -1.9K
META -5.8K
NVIDIA 133
GOOG 4.3K
AMAZON -331
XAGUSD 83
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +183.73 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +90.73 USD
最大连续亏损: -49.96 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 13 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2025.11.14 15:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 02:50
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.22 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 02:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
