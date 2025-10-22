- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
73
盈利交易:
32 (43.83%)
亏损交易:
41 (56.16%)
最好交易:
183.73 USD
最差交易:
-37.32 USD
毛利:
494.23 USD (24 215 pips)
毛利亏损:
-339.09 USD (20 779 pips)
最大连续赢利:
8 (90.73 USD)
最大连续盈利:
203.70 USD (4)
夏普比率:
0.08
交易活动:
87.95%
最大入金加载:
87.24%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.09
长期交易:
49 (67.12%)
短期交易:
24 (32.88%)
利润因子:
1.46
预期回报:
2.13 USD
平均利润:
15.44 USD
平均损失:
-8.27 USD
最大连续失误:
6 (-49.96 USD)
最大连续亏损:
-62.58 USD (3)
每月增长:
4.61%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
142.07 USD
最大值:
142.07 USD (14.21%)
相对跌幅:
结余:
14.21% (142.07 USD)
净值:
3.96% (37.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|TSLA
|17
|AAPL
|11
|MSFT
|10
|META
|10
|NVIDIA
|9
|GOOG
|8
|AMAZON
|7
|XAGUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|TSLA
|222
|AAPL
|5
|MSFT
|-71
|META
|-49
|NVIDIA
|14
|GOOG
|37
|AMAZON
|-8
|XAGUSD
|4
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|TSLA
|6.2K
|AAPL
|727
|MSFT
|-1.9K
|META
|-5.8K
|NVIDIA
|133
|GOOG
|4.3K
|AMAZON
|-331
|XAGUSD
|83
- 入金加载
- 提取
