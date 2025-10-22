СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / FibMaster Stocks
Phinnustda Warrarungruengskul

FibMaster Stocks

Phinnustda Warrarungruengskul
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 15%
VantageInternational-Live 13
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
73
Прибыльных трейдов:
32 (43.83%)
Убыточных трейдов:
41 (56.16%)
Лучший трейд:
183.73 USD
Худший трейд:
-37.32 USD
Общая прибыль:
494.23 USD (24 215 pips)
Общий убыток:
-339.09 USD (20 779 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (90.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
203.70 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
87.95%
Макс. загрузка депозита:
87.24%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.09
Длинных трейдов:
49 (67.12%)
Коротких трейдов:
24 (32.88%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
2.13 USD
Средняя прибыль:
15.44 USD
Средний убыток:
-8.27 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-49.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-62.58 USD (3)
Прирост в месяц:
4.61%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
142.07 USD
Максимальная:
142.07 USD (14.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.21% (142.07 USD)
По эквити:
3.96% (37.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
TSLA 17
AAPL 11
MSFT 10
META 10
NVIDIA 9
GOOG 8
AMAZON 7
XAGUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
TSLA 222
AAPL 5
MSFT -71
META -49
NVIDIA 14
GOOG 37
AMAZON -8
XAGUSD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
TSLA 6.2K
AAPL 727
MSFT -1.9K
META -5.8K
NVIDIA 133
GOOG 4.3K
AMAZON -331
XAGUSD 83
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +183.73 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +90.73 USD
Макс. убыток в серии: -49.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.14 15:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 02:50
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.22 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 02:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FibMaster Stocks
300 USD в месяц
15%
0
0
USD
985
USD
10
98%
73
43%
88%
1.45
2.13
USD
14%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.