Всего трейдов:
73
Прибыльных трейдов:
32 (43.83%)
Убыточных трейдов:
41 (56.16%)
Лучший трейд:
183.73 USD
Худший трейд:
-37.32 USD
Общая прибыль:
494.23 USD (24 215 pips)
Общий убыток:
-339.09 USD (20 779 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (90.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
203.70 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
87.95%
Макс. загрузка депозита:
87.24%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.09
Длинных трейдов:
49 (67.12%)
Коротких трейдов:
24 (32.88%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
2.13 USD
Средняя прибыль:
15.44 USD
Средний убыток:
-8.27 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-49.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-62.58 USD (3)
Прирост в месяц:
4.61%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
142.07 USD
Максимальная:
142.07 USD (14.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.21% (142.07 USD)
По эквити:
3.96% (37.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|TSLA
|17
|AAPL
|11
|MSFT
|10
|META
|10
|NVIDIA
|9
|GOOG
|8
|AMAZON
|7
|XAGUSD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|TSLA
|222
|AAPL
|5
|MSFT
|-71
|META
|-49
|NVIDIA
|14
|GOOG
|37
|AMAZON
|-8
|XAGUSD
|4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|TSLA
|6.2K
|AAPL
|727
|MSFT
|-1.9K
|META
|-5.8K
|NVIDIA
|133
|GOOG
|4.3K
|AMAZON
|-331
|XAGUSD
|83
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +183.73 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +90.73 USD
Макс. убыток в серии: -49.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
