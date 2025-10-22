- 자본
- 축소
트레이드:
87
이익 거래:
37 (42.52%)
손실 거래:
50 (57.47%)
최고의 거래:
183.73 USD
최악의 거래:
-37.32 USD
총 수익:
510.68 USD (25 229 pips)
총 손실:
-429.41 USD (22 979 pips)
연속 최대 이익:
8 (90.73 USD)
연속 최대 이익:
203.70 USD (4)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
89.15%
최대 입금량:
93.14%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.57
롱(주식매수):
56 (64.37%)
숏(주식차입매도):
31 (35.63%)
수익 요인:
1.19
기대수익:
0.93 USD
평균 이익:
13.80 USD
평균 손실:
-8.59 USD
연속 최대 손실:
8 (-53.59 USD)
연속 최대 손실:
-62.58 USD (3)
월별 성장률:
-5.20%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
142.07 USD
최대한의:
142.07 USD (14.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.21% (142.07 USD)
자본금별:
3.96% (37.86 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|TSLA
|18
|MSFT
|15
|GOOG
|12
|META
|12
|AAPL
|12
|NVIDIA
|10
|AMAZON
|7
|XAGUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|TSLA
|187
|MSFT
|-77
|GOOG
|17
|META
|-45
|AAPL
|-3
|NVIDIA
|5
|AMAZON
|-8
|XAGUSD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|TSLA
|5.5K
|MSFT
|-2.1K
|GOOG
|3.9K
|META
|-5.1K
|AAPL
|488
|NVIDIA
|-175
|AMAZON
|-331
|XAGUSD
|83
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +183.73 USD
최악의 거래: -37 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +90.73 USD
연속 최대 손실: -53.59 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 13"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
7%
0
0
USD
USD
911
USD
USD
12
98%
87
42%
89%
1.18
0.93
USD
USD
14%
1:500