Signale / MetaTrader 5 / FibMaster Stocks
Phinnustda Warrarungruengskul

FibMaster Stocks

Phinnustda Warrarungruengskul
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 13%
VantageInternational-Live 13
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
76
Gewinntrades:
32 (42.10%)
Verlusttrades:
44 (57.89%)
Bester Trade:
183.73 USD
Schlechtester Trade:
-37.32 USD
Bruttoprofit:
494.23 USD (24 215 pips)
Bruttoverlust:
-357.10 USD (21 139 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (90.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
203.70 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
87.95%
Max deposit load:
87.24%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.97
Long-Positionen:
50 (65.79%)
Short-Positionen:
26 (34.21%)
Profit-Faktor:
1.38
Mathematische Gewinnerwartung:
1.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-39.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-62.58 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-0.35%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
142.07 USD
Maximaler:
142.07 USD (14.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.21% (142.07 USD)
Kapital:
3.96% (37.86 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
TSLA 17
MSFT 12
AAPL 11
META 10
GOOG 9
NVIDIA 9
AMAZON 7
XAGUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
TSLA 222
MSFT -76
AAPL 5
META -49
GOOG 25
NVIDIA 14
AMAZON -8
XAGUSD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
TSLA 6.2K
MSFT -2K
AAPL 727
META -5.8K
GOOG 4.1K
NVIDIA 133
AMAZON -331
XAGUSD 83
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +183.73 USD
Schlechtester Trade: -37 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +90.73 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -39.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 13" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.14 15:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 02:50
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.22 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 02:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
