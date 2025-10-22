SinaisSeções
Phinnustda Warrarungruengskul

FibMaster Stocks

Phinnustda Warrarungruengskul
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 13%
VantageInternational-Live 13
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
76
Negociações com lucro:
32 (42.10%)
Negociações com perda:
44 (57.89%)
Melhor negociação:
183.73 USD
Pior negociação:
-37.32 USD
Lucro bruto:
494.23 USD (24 215 pips)
Perda bruta:
-357.10 USD (21 139 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (90.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
203.70 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
87.95%
Depósito máximo carregado:
87.24%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.97
Negociações longas:
50 (65.79%)
Negociações curtas:
26 (34.21%)
Fator de lucro:
1.38
Valor esperado:
1.80 USD
Lucro médio:
15.44 USD
Perda média:
-8.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-39.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-62.58 USD (3)
Crescimento mensal:
-0.35%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
142.07 USD
Máximo:
142.07 USD (14.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.21% (142.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.96% (37.86 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
TSLA 17
MSFT 12
AAPL 11
META 10
GOOG 9
NVIDIA 9
AMAZON 7
XAGUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
TSLA 222
MSFT -76
AAPL 5
META -49
GOOG 25
NVIDIA 14
AMAZON -8
XAGUSD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
TSLA 6.2K
MSFT -2K
AAPL 727
META -5.8K
GOOG 4.1K
NVIDIA 133
AMAZON -331
XAGUSD 83
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +183.73 USD
Pior negociação: -37 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +90.73 USD
Máxima perda consecutiva: -39.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 13" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.11.14 15:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 02:50
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.22 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 02:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
