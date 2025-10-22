- Crescimento
Negociações:
76
Negociações com lucro:
32 (42.10%)
Negociações com perda:
44 (57.89%)
Melhor negociação:
183.73 USD
Pior negociação:
-37.32 USD
Lucro bruto:
494.23 USD (24 215 pips)
Perda bruta:
-357.10 USD (21 139 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (90.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
203.70 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
87.95%
Depósito máximo carregado:
87.24%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.97
Negociações longas:
50 (65.79%)
Negociações curtas:
26 (34.21%)
Fator de lucro:
1.38
Valor esperado:
1.80 USD
Lucro médio:
15.44 USD
Perda média:
-8.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-39.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-62.58 USD (3)
Crescimento mensal:
-0.35%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
142.07 USD
Máximo:
142.07 USD (14.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.21% (142.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.96% (37.86 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|TSLA
|17
|MSFT
|12
|AAPL
|11
|META
|10
|GOOG
|9
|NVIDIA
|9
|AMAZON
|7
|XAGUSD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|TSLA
|222
|MSFT
|-76
|AAPL
|5
|META
|-49
|GOOG
|25
|NVIDIA
|14
|AMAZON
|-8
|XAGUSD
|4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|TSLA
|6.2K
|MSFT
|-2K
|AAPL
|727
|META
|-5.8K
|GOOG
|4.1K
|NVIDIA
|133
|AMAZON
|-331
|XAGUSD
|83
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +183.73 USD
Pior negociação: -37 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +90.73 USD
Máxima perda consecutiva: -39.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 13" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
