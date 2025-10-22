SeñalesSecciones
Phinnustda Warrarungruengskul

FibMaster Stocks

Phinnustda Warrarungruengskul
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 13%
VantageInternational-Live 13
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
76
Transacciones Rentables:
32 (42.10%)
Transacciones Irrentables:
44 (57.89%)
Mejor transacción:
183.73 USD
Peor transacción:
-37.32 USD
Beneficio Bruto:
494.23 USD (24 215 pips)
Pérdidas Brutas:
-357.10 USD (21 139 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (90.73 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
203.70 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
87.95%
Carga máxima del depósito:
87.24%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.97
Transacciones Largas:
50 (65.79%)
Transacciones Cortas:
26 (34.21%)
Factor de Beneficio:
1.38
Beneficio Esperado:
1.80 USD
Beneficio medio:
15.44 USD
Pérdidas medias:
-8.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-39.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-62.58 USD (3)
Crecimiento al mes:
-0.35%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
142.07 USD
Máxima:
142.07 USD (14.21%)
Reducción relativa:
De balance:
14.21% (142.07 USD)
De fondos:
3.96% (37.86 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
TSLA 17
MSFT 12
AAPL 11
META 10
GOOG 9
NVIDIA 9
AMAZON 7
XAGUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
TSLA 222
MSFT -76
AAPL 5
META -49
GOOG 25
NVIDIA 14
AMAZON -8
XAGUSD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
TSLA 6.2K
MSFT -2K
AAPL 727
META -5.8K
GOOG 4.1K
NVIDIA 133
AMAZON -331
XAGUSD 83
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +183.73 USD
Peor transacción: -37 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +90.73 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -39.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 13" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.11.14 15:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 02:50
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.22 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 02:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
