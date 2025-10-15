シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ICM AUD 999 Mid Risk For Copy Trade
Duong Xuan Dong

ICM AUD 999 Mid Risk For Copy Trade

Duong Xuan Dong
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 11%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
27 (81.81%)
損失トレード:
6 (18.18%)
ベストトレード:
49.25 USD
最悪のトレード:
-23.38 USD
総利益:
190.46 USD (4 517 pips)
総損失:
-48.20 USD (821 pips)
最大連続の勝ち:
9 (115.46 USD)
最大連続利益:
115.46 USD (9)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
82.96%
最大入金額:
1.51%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.08
長いトレード:
18 (54.55%)
短いトレード:
15 (45.45%)
プロフィットファクター:
3.95
期待されたペイオフ:
4.31 USD
平均利益:
7.05 USD
平均損失:
-8.03 USD
最大連続の負け:
1 (-23.38 USD)
最大連続損失:
-23.38 USD (1)
月間成長:
0.71%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
16.96 USD
最大の:
23.38 USD (8.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.41% (23.38 USD)
エクイティによる:
6.24% (103.48 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 32
XAUUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 142
XAUUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 3.6K
XAUUSD 68
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +49.25 USD
最悪のトレード: -23 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +115.46 USD
最大連続損失: -23.38 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
OrbexGlobal-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live14
0.70 × 20
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 1646
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 94
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 1
RoboForex-ECN-2
1.15 × 644
Exness-Real17
1.37 × 141
ICMarketsSC-Live25
1.38 × 125
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Exness-Real6
2.00 × 1
46 より多く...
Chiến lược giao dịch dựa trên Time Frame M15 của cặp AUDCAD. Tôi cố gắng tạo ra lợi nhuận hàng tháng ở mức kỳ vọng và duy trì tài khoản tránh các mức rủi ro. Tele của tôi: stevenduong999
レビューなし
2025.12.24 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.24 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 07:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 02:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 23:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.04 12:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 14:33
Share of trading days is too low
2025.10.20 14:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.15 16:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 16:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 16:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.15 16:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 16:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください