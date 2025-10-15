- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
27 (81.81%)
損失トレード:
6 (18.18%)
ベストトレード:
49.25 USD
最悪のトレード:
-23.38 USD
総利益:
190.46 USD (4 517 pips)
総損失:
-48.20 USD (821 pips)
最大連続の勝ち:
9 (115.46 USD)
最大連続利益:
115.46 USD (9)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
82.96%
最大入金額:
1.51%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.08
長いトレード:
18 (54.55%)
短いトレード:
15 (45.45%)
プロフィットファクター:
3.95
期待されたペイオフ:
4.31 USD
平均利益:
7.05 USD
平均損失:
-8.03 USD
最大連続の負け:
1 (-23.38 USD)
最大連続損失:
-23.38 USD (1)
月間成長:
0.71%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
16.96 USD
最大の:
23.38 USD (8.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.41% (23.38 USD)
エクイティによる:
6.24% (103.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|32
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|142
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|3.6K
|XAUUSD
|68
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +49.25 USD
最悪のトレード: -23 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +115.46 USD
最大連続損失: -23.38 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live14
|0.70 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 1646
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 94
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|1.15 × 644
|
Exness-Real17
|1.37 × 141
|
ICMarketsSC-Live25
|1.38 × 125
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
46 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Chiến lược giao dịch dựa trên Time Frame M15 của cặp AUDCAD. Tôi cố gắng tạo ra lợi nhuận hàng tháng ở mức kỳ vọng và duy trì tài khoản tránh các mức rủi ro. Tele của tôi: stevenduong999
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
11%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
11
100%
33
81%
83%
3.95
4.31
USD
USD
6%
1:500