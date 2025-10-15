- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
27 (81.81%)
Убыточных трейдов:
6 (18.18%)
Лучший трейд:
49.25 USD
Худший трейд:
-23.38 USD
Общая прибыль:
190.46 USD (4 517 pips)
Общий убыток:
-48.20 USD (821 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (115.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
115.46 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
82.96%
Макс. загрузка депозита:
1.51%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.08
Длинных трейдов:
18 (54.55%)
Коротких трейдов:
15 (45.45%)
Профит фактор:
3.95
Мат. ожидание:
4.31 USD
Средняя прибыль:
7.05 USD
Средний убыток:
-8.03 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-23.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.38 USD (1)
Прирост в месяц:
0.71%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.96 USD
Максимальная:
23.38 USD (8.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.41% (23.38 USD)
По эквити:
6.24% (103.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|32
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|142
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|3.6K
|XAUUSD
|68
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +49.25 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +115.46 USD
Макс. убыток в серии: -23.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live14
|0.70 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 1646
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 94
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|1.15 × 644
|
Exness-Real17
|1.37 × 141
|
ICMarketsSC-Live25
|1.38 × 125
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
еще 46...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Chiến lược giao dịch dựa trên Time Frame M15 của cặp AUDCAD. Tôi cố gắng tạo ra lợi nhuận hàng tháng ở mức kỳ vọng và duy trì tài khoản tránh các mức rủi ro. Tele của tôi: stevenduong999
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
11
100%
33
81%
83%
3.95
4.31
USD
USD
6%
1:500