СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ICM AUD 999 Mid Risk For Copy Trade
Duong Xuan Dong

ICM AUD 999 Mid Risk For Copy Trade

Duong Xuan Dong
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 11%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
27 (81.81%)
Убыточных трейдов:
6 (18.18%)
Лучший трейд:
49.25 USD
Худший трейд:
-23.38 USD
Общая прибыль:
190.46 USD (4 517 pips)
Общий убыток:
-48.20 USD (821 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (115.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
115.46 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
82.96%
Макс. загрузка депозита:
1.51%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.08
Длинных трейдов:
18 (54.55%)
Коротких трейдов:
15 (45.45%)
Профит фактор:
3.95
Мат. ожидание:
4.31 USD
Средняя прибыль:
7.05 USD
Средний убыток:
-8.03 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-23.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.38 USD (1)
Прирост в месяц:
0.71%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.96 USD
Максимальная:
23.38 USD (8.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.41% (23.38 USD)
По эквити:
6.24% (103.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 32
XAUUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 142
XAUUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 3.6K
XAUUSD 68
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +49.25 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +115.46 USD
Макс. убыток в серии: -23.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
OrbexGlobal-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live14
0.70 × 20
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 1646
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 94
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 1
RoboForex-ECN-2
1.15 × 644
Exness-Real17
1.37 × 141
ICMarketsSC-Live25
1.38 × 125
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Exness-Real6
2.00 × 1
еще 46...
Chiến lược giao dịch dựa trên Time Frame M15 của cặp AUDCAD. Tôi cố gắng tạo ra lợi nhuận hàng tháng ở mức kỳ vọng và duy trì tài khoản tránh các mức rủi ro. Tele của tôi: stevenduong999
Нет отзывов
2025.12.24 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.24 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 07:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 02:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 23:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.04 12:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 14:33
Share of trading days is too low
2025.10.20 14:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.15 16:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 16:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 16:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.15 16:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 16:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
