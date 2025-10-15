- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
18 (78.26%)
Loss Trade:
5 (21.74%)
Best Trade:
49.25 USD
Worst Trade:
-23.38 USD
Profitto lordo:
152.57 USD (3 178 pips)
Perdita lorda:
-30.92 USD (465 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (115.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
115.46 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
79.68%
Massimo carico di deposito:
1.51%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.20
Long Trade:
14 (60.87%)
Short Trade:
9 (39.13%)
Fattore di profitto:
4.93
Profitto previsto:
5.29 USD
Profitto medio:
8.48 USD
Perdita media:
-6.18 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-23.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.38 USD (1)
Crescita mensile:
8.42%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.96 USD
Massimale:
23.38 USD (8.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.41% (23.38 USD)
Per equità:
6.24% (103.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|2.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.25 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +115.46 USD
Massima perdita consecutiva: -23.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|0.26 × 23
|
ICMarketsSC-Live14
|0.42 × 19
|
ICMarketsSC-Live26
|0.49 × 41
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 94
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.25 × 4
|
Tickmill-Live10
|2.54 × 13
|
RoboForex-ECN-2
|3.95 × 38
|
Pepperstone-Edge07
|4.00 × 1
|
Coinexx-Live
|4.25 × 8
|
Longhorn-Real2
|4.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|4.95 × 21
|
FXCL-Main2
|5.00 × 1
|
TitanFX-06
|5.33 × 6
|
Darwinex-Live
|5.97 × 237
|
CityIndexAU-Live 101
|7.53 × 34
|
Axi-US06-Live
|8.00 × 1
|
Swissquote-Live6
|9.08 × 13
Chiến lược giao dịch dựa trên Time Frame M15 của cặp AUDCAD. Tôi cố gắng tạo ra lợi nhuận hàng tháng ở mức kỳ vọng và duy trì tài khoản tránh các mức rủi ro. Tele của tôi: https://t.me/dong256999
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
9%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
6
100%
23
78%
80%
4.93
5.29
USD
USD
6%
1:500