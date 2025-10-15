- Büyüme
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
18 (78.26%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (21.74%)
En iyi işlem:
49.25 USD
En kötü işlem:
-23.38 USD
Brüt kâr:
152.57 USD (3 178 pips)
Brüt zarar:
-30.92 USD (465 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (115.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
115.46 USD (9)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
79.68%
Maks. mevduat yükü:
1.51%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.20
Alış işlemleri:
14 (60.87%)
Satış işlemleri:
9 (39.13%)
Kâr faktörü:
4.93
Beklenen getiri:
5.29 USD
Ortalama kâr:
8.48 USD
Ortalama zarar:
-6.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-23.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.38 USD (1)
Aylık büyüme:
8.42%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.96 USD
Maksimum:
23.38 USD (8.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.41% (23.38 USD)
Varlığa göre:
6.24% (103.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|2.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|0.26 × 23
|
ICMarketsSC-Live14
|0.42 × 19
|
ICMarketsSC-Live26
|0.49 × 41
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 94
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.25 × 4
|
Tickmill-Live10
|2.54 × 13
|
RoboForex-ECN-2
|3.95 × 38
|
Pepperstone-Edge07
|4.00 × 1
|
Coinexx-Live
|4.25 × 8
|
Longhorn-Real2
|4.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|4.95 × 21
|
FXCL-Main2
|5.00 × 1
|
TitanFX-06
|5.33 × 6
|
Darwinex-Live
|5.97 × 237
|
CityIndexAU-Live 101
|7.53 × 34
|
Axi-US06-Live
|8.00 × 1
|
Swissquote-Live6
|9.08 × 13
Chiến lược giao dịch dựa trên Time Frame M15 của cặp AUDCAD. Tôi cố gắng tạo ra lợi nhuận hàng tháng ở mức kỳ vọng và duy trì tài khoản tránh các mức rủi ro. Tele của tôi: https://t.me/dong256999
