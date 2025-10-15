- 자본
- 축소
트레이드:
41
이익 거래:
34 (82.92%)
손실 거래:
7 (17.07%)
최고의 거래:
49.25 USD
최악의 거래:
-190.92 USD
총 수익:
277.33 USD (5 152 pips)
총 손실:
-239.12 USD (1 330 pips)
연속 최대 이익:
9 (115.46 USD)
연속 최대 이익:
115.46 USD (9)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
79.53%
최대 입금량:
5.47%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.20
롱(주식매수):
24 (58.54%)
숏(주식차입매도):
17 (41.46%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
0.93 USD
평균 이익:
8.16 USD
평균 손실:
-34.16 USD
연속 최대 손실:
1 (-190.92 USD)
연속 최대 손실:
-190.92 USD (1)
월별 성장률:
-0.25%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
23.18 USD
최대한의:
190.92 USD (45.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.52% (190.92 USD)
자본금별:
6.24% (103.48 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|36
|XAUUSD
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|200
|XAUUSD
|-162
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|4.1K
|XAUUSD
|-254
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +49.25 USD
최악의 거래: -191 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +115.46 USD
연속 최대 손실: -190.92 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live14
|0.70 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 1646
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 94
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
RoboForex-ECN-2
|1.15 × 644
|
Exness-Real17
|1.37 × 141
|
ICMarketsSC-Live25
|1.38 × 125
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
Chiến lược giao dịch dựa trên Time Frame M15 của cặp AUDCAD. Tôi cố gắng tạo ra lợi nhuận hàng tháng ở mức kỳ vọng và duy trì tài khoản tránh các mức rủi ro. Tele của tôi: stevenduong999
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
10%
0
0
USD
USD
7.4K
USD
USD
12
100%
41
82%
80%
1.15
0.93
USD
USD
6%
1:500