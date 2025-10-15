SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / ICM AUD 999 Mid Risk For Copy Trade
Duong Xuan Dong

ICM AUD 999 Mid Risk For Copy Trade

Duong Xuan Dong
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 11%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
27 (81.81%)
Negociações com perda:
6 (18.18%)
Melhor negociação:
49.25 USD
Pior negociação:
-23.38 USD
Lucro bruto:
190.46 USD (4 517 pips)
Perda bruta:
-48.20 USD (821 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (115.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
115.46 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
82.96%
Depósito máximo carregado:
1.51%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.08
Negociações longas:
18 (54.55%)
Negociações curtas:
15 (45.45%)
Fator de lucro:
3.95
Valor esperado:
4.31 USD
Lucro médio:
7.05 USD
Perda média:
-8.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-23.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-23.38 USD (1)
Crescimento mensal:
0.71%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
16.96 USD
Máximo:
23.38 USD (8.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.41% (23.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.24% (103.48 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 32
XAUUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 142
XAUUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 3.6K
XAUUSD 68
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +49.25 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +115.46 USD
Máxima perda consecutiva: -23.38 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
OrbexGlobal-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live14
0.70 × 20
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 1646
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 94
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 1
RoboForex-ECN-2
1.15 × 644
Exness-Real17
1.37 × 141
ICMarketsSC-Live25
1.38 × 125
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Exness-Real6
2.00 × 1
46 mais ...
Chiến lược giao dịch dựa trên Time Frame M15 của cặp AUDCAD. Tôi cố gắng tạo ra lợi nhuận hàng tháng ở mức kỳ vọng và duy trì tài khoản tránh các mức rủi ro. Tele của tôi: stevenduong999
Sem comentários
2025.12.24 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.24 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 07:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 02:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 23:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.04 12:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 14:33
Share of trading days is too low
2025.10.20 14:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.15 16:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 16:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 16:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.15 16:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 16:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
