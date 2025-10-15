- Crescimento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
27 (81.81%)
Negociações com perda:
6 (18.18%)
Melhor negociação:
49.25 USD
Pior negociação:
-23.38 USD
Lucro bruto:
190.46 USD (4 517 pips)
Perda bruta:
-48.20 USD (821 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (115.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
115.46 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
82.96%
Depósito máximo carregado:
1.51%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.08
Negociações longas:
18 (54.55%)
Negociações curtas:
15 (45.45%)
Fator de lucro:
3.95
Valor esperado:
4.31 USD
Lucro médio:
7.05 USD
Perda média:
-8.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-23.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-23.38 USD (1)
Crescimento mensal:
0.71%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
16.96 USD
Máximo:
23.38 USD (8.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.41% (23.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.24% (103.48 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|32
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|142
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|3.6K
|XAUUSD
|68
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +49.25 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +115.46 USD
Máxima perda consecutiva: -23.38 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live14
|0.70 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 1646
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 94
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|1.15 × 644
|
Exness-Real17
|1.37 × 141
|
ICMarketsSC-Live25
|1.38 × 125
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
46 mais ...
Chiến lược giao dịch dựa trên Time Frame M15 của cặp AUDCAD. Tôi cố gắng tạo ra lợi nhuận hàng tháng ở mức kỳ vọng và duy trì tài khoản tránh các mức rủi ro. Tele của tôi: stevenduong999
