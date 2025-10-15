- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
33
Transacciones Rentables:
27 (81.81%)
Transacciones Irrentables:
6 (18.18%)
Mejor transacción:
49.25 USD
Peor transacción:
-23.38 USD
Beneficio Bruto:
190.46 USD (4 517 pips)
Pérdidas Brutas:
-48.20 USD (821 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (115.46 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
115.46 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
82.96%
Carga máxima del depósito:
1.51%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
6.08
Transacciones Largas:
18 (54.55%)
Transacciones Cortas:
15 (45.45%)
Factor de Beneficio:
3.95
Beneficio Esperado:
4.31 USD
Beneficio medio:
7.05 USD
Pérdidas medias:
-8.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-23.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-23.38 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.71%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
16.96 USD
Máxima:
23.38 USD (8.94%)
Reducción relativa:
De balance:
1.41% (23.38 USD)
De fondos:
6.24% (103.48 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|32
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|142
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|3.6K
|XAUUSD
|68
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +49.25 USD
Peor transacción: -23 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +115.46 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -23.38 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live14
|0.70 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 1646
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 94
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|1.15 × 644
|
Exness-Real17
|1.37 × 141
|
ICMarketsSC-Live25
|1.38 × 125
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
otros 46...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Chiến lược giao dịch dựa trên Time Frame M15 của cặp AUDCAD. Tôi cố gắng tạo ra lợi nhuận hàng tháng ở mức kỳ vọng và duy trì tài khoản tránh các mức rủi ro. Tele của tôi: stevenduong999
