Duong Xuan Dong

ICM AUD 999 Mid Risk For Copy Trade

Duong Xuan Dong
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 11%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
33
Transacciones Rentables:
27 (81.81%)
Transacciones Irrentables:
6 (18.18%)
Mejor transacción:
49.25 USD
Peor transacción:
-23.38 USD
Beneficio Bruto:
190.46 USD (4 517 pips)
Pérdidas Brutas:
-48.20 USD (821 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (115.46 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
115.46 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
82.96%
Carga máxima del depósito:
1.51%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
6.08
Transacciones Largas:
18 (54.55%)
Transacciones Cortas:
15 (45.45%)
Factor de Beneficio:
3.95
Beneficio Esperado:
4.31 USD
Beneficio medio:
7.05 USD
Pérdidas medias:
-8.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-23.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-23.38 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.71%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
16.96 USD
Máxima:
23.38 USD (8.94%)
Reducción relativa:
De balance:
1.41% (23.38 USD)
De fondos:
6.24% (103.48 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 32
XAUUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 142
XAUUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 3.6K
XAUUSD 68
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +49.25 USD
Peor transacción: -23 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +115.46 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -23.38 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
OrbexGlobal-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live14
0.70 × 20
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 1646
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 94
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 1
RoboForex-ECN-2
1.15 × 644
Exness-Real17
1.37 × 141
ICMarketsSC-Live25
1.38 × 125
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Exness-Real6
2.00 × 1
otros 46...
Chiến lược giao dịch dựa trên Time Frame M15 của cặp AUDCAD. Tôi cố gắng tạo ra lợi nhuận hàng tháng ở mức kỳ vọng và duy trì tài khoản tránh các mức rủi ro. Tele của tôi: stevenduong999
No hay comentarios
2025.12.24 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.24 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 07:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 02:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 23:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.04 12:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 14:33
Share of trading days is too low
2025.10.20 14:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.15 16:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 16:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 16:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.15 16:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 16:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ICM AUD 999 Mid Risk For Copy Trade
30 USD al mes
11%
0
0
USD
1.5K
USD
11
100%
33
81%
83%
3.95
4.31
USD
6%
1:500
Copiar

