- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
33
盈利交易:
27 (81.81%)
亏损交易:
6 (18.18%)
最好交易:
49.25 USD
最差交易:
-23.38 USD
毛利:
190.46 USD (4 517 pips)
毛利亏损:
-48.20 USD (821 pips)
最大连续赢利:
9 (115.46 USD)
最大连续盈利:
115.46 USD (9)
夏普比率:
0.34
交易活动:
82.96%
最大入金加载:
1.51%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.08
长期交易:
18 (54.55%)
短期交易:
15 (45.45%)
利润因子:
3.95
预期回报:
4.31 USD
平均利润:
7.05 USD
平均损失:
-8.03 USD
最大连续失误:
1 (-23.38 USD)
最大连续亏损:
-23.38 USD (1)
每月增长:
0.71%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
16.96 USD
最大值:
23.38 USD (8.94%)
相对跌幅:
结余:
1.41% (23.38 USD)
净值:
6.24% (103.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|32
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|142
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|3.6K
|XAUUSD
|68
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +49.25 USD
最差交易: -23 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +115.46 USD
最大连续亏损: -23.38 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live14
|0.70 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 1646
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 94
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|1.15 × 644
|
Exness-Real17
|1.37 × 141
|
ICMarketsSC-Live25
|1.38 × 125
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
Chiến lược giao dịch dựa trên Time Frame M15 của cặp AUDCAD. Tôi cố gắng tạo ra lợi nhuận hàng tháng ở mức kỳ vọng và duy trì tài khoản tránh các mức rủi ro. Tele của tôi: stevenduong999
