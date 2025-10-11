- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
134
利益トレード:
90 (67.16%)
損失トレード:
44 (32.84%)
ベストトレード:
5.54 USD
最悪のトレード:
-9.86 USD
総利益:
125.96 USD (5 518 pips)
総損失:
-67.56 USD (2 546 pips)
最大連続の勝ち:
7 (3.90 USD)
最大連続利益:
15.68 USD (4)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
5.43%
最大入金額:
12.95%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
58 分
リカバリーファクター:
4.14
長いトレード:
75 (55.97%)
短いトレード:
59 (44.03%)
プロフィットファクター:
1.86
期待されたペイオフ:
0.44 USD
平均利益:
1.40 USD
平均損失:
-1.54 USD
最大連続の負け:
4 (-8.13 USD)
最大連続損失:
-14.11 USD (2)
月間成長:
1.12%
年間予想:
13.54%
アルゴリズム取引:
14%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.76 USD
最大の:
14.11 USD (3.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.15% (14.11 USD)
エクイティによる:
8.60% (38.28 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|62
|EURSGD
|28
|EURCAD
|13
|EURAUD
|10
|XAUUSD
|6
|GBPAUD
|6
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|2
|USDCAD
|1
|AUDCAD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPCAD
|18
|EURSGD
|9
|EURCAD
|5
|EURAUD
|8
|XAUUSD
|6
|GBPAUD
|3
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|AUDCAD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPCAD
|682
|EURSGD
|650
|EURCAD
|298
|EURAUD
|409
|XAUUSD
|485
|GBPAUD
|166
|GBPUSD
|195
|EURUSD
|25
|USDCAD
|28
|AUDCAD
|52
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.54 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +3.90 USD
最大連続損失: -8.13 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
LEO-Live
|0.00 × 2
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.66 × 35
|
FusionMarkets-Demo
|0.72 × 97
|
FPMarkets-Live2
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.83 × 6
|
Exness-Real14
|1.00 × 9
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.01 × 604
|
ICMarketsSC-Live05
|1.38 × 8
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|1.49 × 162
|
ICMarketsSC-Live03
|1.50 × 2
|
FPMarkets-Live4
|1.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|1.55 × 104
|
FusionMarkets-Live
|1.59 × 86
|
ICMarketsSC-Live04
|1.65 × 342
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live02
|1.75 × 4
|
ICMarkets-Live22
|1.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|1.94 × 47
|
RichSmart-Live
|2.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live4
|2.00 × 4
135 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
99 USD/月
17%
0
0
USD
USD
449
USD
USD
22
14%
134
67%
5%
1.86
0.44
USD
USD
9%
1:500