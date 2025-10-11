シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Alpha Scalp FM
Edwin Rene Chavarria Rodriguez

Alpha Scalp FM

Edwin Rene Chavarria Rodriguez
レビュー0件
信頼性
22週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 17%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
134
利益トレード:
90 (67.16%)
損失トレード:
44 (32.84%)
ベストトレード:
5.54 USD
最悪のトレード:
-9.86 USD
総利益:
125.96 USD (5 518 pips)
総損失:
-67.56 USD (2 546 pips)
最大連続の勝ち:
7 (3.90 USD)
最大連続利益:
15.68 USD (4)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
5.43%
最大入金額:
12.95%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
58 分
リカバリーファクター:
4.14
長いトレード:
75 (55.97%)
短いトレード:
59 (44.03%)
プロフィットファクター:
1.86
期待されたペイオフ:
0.44 USD
平均利益:
1.40 USD
平均損失:
-1.54 USD
最大連続の負け:
4 (-8.13 USD)
最大連続損失:
-14.11 USD (2)
月間成長:
1.12%
年間予想:
13.54%
アルゴリズム取引:
14%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.76 USD
最大の:
14.11 USD (3.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.15% (14.11 USD)
エクイティによる:
8.60% (38.28 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPCAD 62
EURSGD 28
EURCAD 13
EURAUD 10
XAUUSD 6
GBPAUD 6
GBPUSD 5
EURUSD 2
USDCAD 1
AUDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPCAD 18
EURSGD 9
EURCAD 5
EURAUD 8
XAUUSD 6
GBPAUD 3
GBPUSD 4
EURUSD 1
USDCAD 1
AUDCAD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPCAD 682
EURSGD 650
EURCAD 298
EURAUD 409
XAUUSD 485
GBPAUD 166
GBPUSD 195
EURUSD 25
USDCAD 28
AUDCAD 52
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5.54 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +3.90 USD
最大連続損失: -8.13 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

LEO-Live
0.00 × 2
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.66 × 35
FusionMarkets-Demo
0.72 × 97
FPMarkets-Live2
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.83 × 6
Exness-Real14
1.00 × 9
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.01 × 604
ICMarketsSC-Live05
1.38 × 8
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
1.49 × 162
ICMarketsSC-Live03
1.50 × 2
FPMarkets-Live4
1.50 × 10
ICMarketsSC-Live27
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
1.55 × 104
FusionMarkets-Live
1.59 × 86
ICMarketsSC-Live04
1.65 × 342
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live02
1.75 × 4
ICMarkets-Live22
1.83 × 6
ICMarketsSC-Live15
1.94 × 47
RichSmart-Live
2.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live4
2.00 × 4
135 より多く...
レビューなし
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 23:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 21:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 23:58
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.72% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 05:12
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 00:51
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 01:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 00:51
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.63% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 23:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 20:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 02:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 00:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.56% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 03:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.11 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 57 days
