SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Alpha Scalp FM
Edwin Rene Chavarria Rodriguez

Alpha Scalp FM

Edwin Rene Chavarria Rodriguez
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 17%
FusionMarkets-Live 2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
134
Gewinntrades:
90 (67.16%)
Verlusttrades:
44 (32.84%)
Bester Trade:
5.54 USD
Schlechtester Trade:
-9.86 USD
Bruttoprofit:
125.96 USD (5 518 pips)
Bruttoverlust:
-67.56 USD (2 546 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (3.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
15.68 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
5.43%
Max deposit load:
12.95%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
58 Minuten
Erholungsfaktor:
4.14
Long-Positionen:
75 (55.97%)
Short-Positionen:
59 (44.03%)
Profit-Faktor:
1.86
Mathematische Gewinnerwartung:
0.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-8.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14.11 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.12%
Jahresprognose:
13.54%
Algo-Trading:
14%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.76 USD
Maximaler:
14.11 USD (3.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.15% (14.11 USD)
Kapital:
8.60% (38.28 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPCAD 62
EURSGD 28
EURCAD 13
EURAUD 10
XAUUSD 6
GBPAUD 6
GBPUSD 5
EURUSD 2
USDCAD 1
AUDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPCAD 18
EURSGD 9
EURCAD 5
EURAUD 8
XAUUSD 6
GBPAUD 3
GBPUSD 4
EURUSD 1
USDCAD 1
AUDCAD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPCAD 682
EURSGD 650
EURCAD 298
EURAUD 409
XAUUSD 485
GBPAUD 166
GBPUSD 195
EURUSD 25
USDCAD 28
AUDCAD 52
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5.54 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.13 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

LEO-Live
0.00 × 2
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.66 × 35
FusionMarkets-Demo
0.72 × 97
FPMarkets-Live2
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.83 × 6
Exness-Real14
1.00 × 9
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.01 × 604
ICMarketsSC-Live05
1.38 × 8
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
1.49 × 162
ICMarketsSC-Live03
1.50 × 2
FPMarkets-Live4
1.50 × 10
ICMarketsSC-Live27
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
1.55 × 104
FusionMarkets-Live
1.59 × 86
ICMarketsSC-Live04
1.65 × 342
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live02
1.75 × 4
ICMarkets-Live22
1.83 × 6
ICMarketsSC-Live15
1.94 × 47
RichSmart-Live
2.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live4
2.00 × 4
noch 135 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 23:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 21:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 23:58
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.72% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 05:12
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 00:51
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 01:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 00:51
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.63% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 23:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 20:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 02:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 00:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.56% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 03:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.11 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 57 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Alpha Scalp FM
99 USD pro Monat
17%
0
0
USD
449
USD
22
14%
134
67%
5%
1.86
0.44
USD
9%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.