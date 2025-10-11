SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Alpha Scalp FM
Edwin Rene Chavarria Rodriguez

Alpha Scalp FM

Edwin Rene Chavarria Rodriguez
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
20
Bénéfice trades:
12 (60.00%)
Perte trades:
8 (40.00%)
Meilleure transaction:
4.87 USD
Pire transaction:
-5.31 USD
Bénéfice brut:
17.30 USD (557 pips)
Perte brute:
-7.46 USD (186 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (6.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6.93 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
57 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.85
Longs trades:
7 (35.00%)
Courts trades:
13 (65.00%)
Facteur de profit:
2.32
Rendement attendu:
0.49 USD
Bénéfice moyen:
1.44 USD
Perte moyenne:
-0.93 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-0.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-5.31 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.76 USD
Maximal:
5.31 USD (1.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURSGD 11
GBPCAD 3
XAUUSD 3
GBPUSD 1
EURUSD 1
EURCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURSGD 0
GBPCAD -1
XAUUSD 10
GBPUSD 0
EURUSD 0
EURCAD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURSGD 119
GBPCAD -10
XAUUSD 258
GBPUSD 26
EURUSD -18
EURCAD 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.87 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +6.93 USD
Perte consécutive maximale: -0.76 USD

Aucun avis
2025.10.11 03:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.11 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 57 days
