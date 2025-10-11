SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Alpha Scalp FM
Edwin Rene Chavarria Rodriguez

Alpha Scalp FM

Edwin Rene Chavarria Rodriguez
0 comentários
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2025 17%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
134
Negociações com lucro:
90 (67.16%)
Negociações com perda:
44 (32.84%)
Melhor negociação:
5.54 USD
Pior negociação:
-9.86 USD
Lucro bruto:
125.96 USD (5 518 pips)
Perda bruta:
-67.56 USD (2 546 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (3.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15.68 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
5.43%
Depósito máximo carregado:
12.95%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
58 minutos
Fator de recuperação:
4.14
Negociações longas:
75 (55.97%)
Negociações curtas:
59 (44.03%)
Fator de lucro:
1.86
Valor esperado:
0.44 USD
Lucro médio:
1.40 USD
Perda média:
-1.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-8.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14.11 USD (2)
Crescimento mensal:
1.12%
Previsão anual:
13.54%
Algotrading:
14%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.76 USD
Máximo:
14.11 USD (3.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.15% (14.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.60% (38.28 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPCAD 62
EURSGD 28
EURCAD 13
EURAUD 10
XAUUSD 6
GBPAUD 6
GBPUSD 5
EURUSD 2
USDCAD 1
AUDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPCAD 18
EURSGD 9
EURCAD 5
EURAUD 8
XAUUSD 6
GBPAUD 3
GBPUSD 4
EURUSD 1
USDCAD 1
AUDCAD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPCAD 682
EURSGD 650
EURCAD 298
EURAUD 409
XAUUSD 485
GBPAUD 166
GBPUSD 195
EURUSD 25
USDCAD 28
AUDCAD 52
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5.54 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +3.90 USD
Máxima perda consecutiva: -8.13 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

LEO-Live
0.00 × 2
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.66 × 35
FusionMarkets-Demo
0.72 × 97
FPMarkets-Live2
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.83 × 6
Exness-Real14
1.00 × 9
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.01 × 604
ICMarketsSC-Live05
1.38 × 8
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
1.49 × 162
ICMarketsSC-Live03
1.50 × 2
FPMarkets-Live4
1.50 × 10
ICMarketsSC-Live27
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
1.55 × 104
FusionMarkets-Live
1.59 × 86
ICMarketsSC-Live04
1.65 × 342
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live02
1.75 × 4
ICMarkets-Live22
1.83 × 6
ICMarketsSC-Live15
1.94 × 47
RichSmart-Live
2.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live4
2.00 × 4
135 mais ...
Sem comentários
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 23:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 21:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 23:58
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.72% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 05:12
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 00:51
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 01:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 00:51
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.63% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 23:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 20:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 02:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 00:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.56% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 03:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.11 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 57 days
