- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
134
Negociações com lucro:
90 (67.16%)
Negociações com perda:
44 (32.84%)
Melhor negociação:
5.54 USD
Pior negociação:
-9.86 USD
Lucro bruto:
125.96 USD (5 518 pips)
Perda bruta:
-67.56 USD (2 546 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (3.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15.68 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
5.43%
Depósito máximo carregado:
12.95%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
58 minutos
Fator de recuperação:
4.14
Negociações longas:
75 (55.97%)
Negociações curtas:
59 (44.03%)
Fator de lucro:
1.86
Valor esperado:
0.44 USD
Lucro médio:
1.40 USD
Perda média:
-1.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-8.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14.11 USD (2)
Crescimento mensal:
1.12%
Previsão anual:
13.54%
Algotrading:
14%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.76 USD
Máximo:
14.11 USD (3.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.15% (14.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.60% (38.28 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|62
|EURSGD
|28
|EURCAD
|13
|EURAUD
|10
|XAUUSD
|6
|GBPAUD
|6
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|2
|USDCAD
|1
|AUDCAD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPCAD
|18
|EURSGD
|9
|EURCAD
|5
|EURAUD
|8
|XAUUSD
|6
|GBPAUD
|3
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|AUDCAD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPCAD
|682
|EURSGD
|650
|EURCAD
|298
|EURAUD
|409
|XAUUSD
|485
|GBPAUD
|166
|GBPUSD
|195
|EURUSD
|25
|USDCAD
|28
|AUDCAD
|52
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.54 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +3.90 USD
Máxima perda consecutiva: -8.13 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
LEO-Live
|0.00 × 2
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.66 × 35
|
FusionMarkets-Demo
|0.72 × 97
|
FPMarkets-Live2
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.83 × 6
|
Exness-Real14
|1.00 × 9
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.01 × 604
|
ICMarketsSC-Live05
|1.38 × 8
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|1.49 × 162
|
ICMarketsSC-Live03
|1.50 × 2
|
FPMarkets-Live4
|1.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|1.55 × 104
|
FusionMarkets-Live
|1.59 × 86
|
ICMarketsSC-Live04
|1.65 × 342
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live02
|1.75 × 4
|
ICMarkets-Live22
|1.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|1.94 × 47
|
RichSmart-Live
|2.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live4
|2.00 × 4
135 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
17%
0
0
USD
USD
449
USD
USD
22
14%
134
67%
5%
1.86
0.44
USD
USD
9%
1:500