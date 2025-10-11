- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
134
盈利交易:
90 (67.16%)
亏损交易:
44 (32.84%)
最好交易:
5.54 USD
最差交易:
-9.86 USD
毛利:
125.96 USD (5 518 pips)
毛利亏损:
-67.56 USD (2 546 pips)
最大连续赢利:
7 (3.90 USD)
最大连续盈利:
15.68 USD (4)
夏普比率:
0.22
交易活动:
5.43%
最大入金加载:
12.95%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
58 分钟
采收率:
4.14
长期交易:
75 (55.97%)
短期交易:
59 (44.03%)
利润因子:
1.86
预期回报:
0.44 USD
平均利润:
1.40 USD
平均损失:
-1.54 USD
最大连续失误:
4 (-8.13 USD)
最大连续亏损:
-14.11 USD (2)
每月增长:
1.12%
年度预测:
13.54%
算法交易:
14%
结余跌幅:
绝对:
0.76 USD
最大值:
14.11 USD (3.95%)
相对跌幅:
结余:
3.15% (14.11 USD)
净值:
8.60% (38.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|62
|EURSGD
|28
|EURCAD
|13
|EURAUD
|10
|XAUUSD
|6
|GBPAUD
|6
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|2
|USDCAD
|1
|AUDCAD
|1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPCAD
|18
|EURSGD
|9
|EURCAD
|5
|EURAUD
|8
|XAUUSD
|6
|GBPAUD
|3
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|AUDCAD
|3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPCAD
|682
|EURSGD
|650
|EURCAD
|298
|EURAUD
|409
|XAUUSD
|485
|GBPAUD
|166
|GBPUSD
|195
|EURUSD
|25
|USDCAD
|28
|AUDCAD
|52
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.54 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +3.90 USD
最大连续亏损: -8.13 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
LEO-Live
|0.00 × 2
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
ICTrading-Live29
|0.66 × 35
FusionMarkets-Demo
|0.72 × 97
FPMarkets-Live2
|0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
|0.83 × 6
Exness-Real14
|1.00 × 9
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.01 × 604
ICMarketsSC-Live05
|1.38 × 8
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
|1.49 × 162
ICMarketsSC-Live03
|1.50 × 2
FPMarkets-Live4
|1.50 × 10
ICMarketsSC-Live27
|1.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
|1.55 × 104
FusionMarkets-Live
|1.59 × 86
ICMarketsSC-Live04
|1.65 × 342
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
ICMarketsSC-Live02
|1.75 × 4
ICMarkets-Live22
|1.83 × 6
ICMarketsSC-Live15
|1.94 × 47
RichSmart-Live
|2.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live4
|2.00 × 4
