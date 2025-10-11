信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Alpha Scalp FM
Edwin Rene Chavarria Rodriguez

Alpha Scalp FM

Edwin Rene Chavarria Rodriguez
0条评论
可靠性
22
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
增长自 2025 17%
FusionMarkets-Live 2
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
134
盈利交易:
90 (67.16%)
亏损交易:
44 (32.84%)
最好交易:
5.54 USD
最差交易:
-9.86 USD
毛利:
125.96 USD (5 518 pips)
毛利亏损:
-67.56 USD (2 546 pips)
最大连续赢利:
7 (3.90 USD)
最大连续盈利:
15.68 USD (4)
夏普比率:
0.22
交易活动:
5.43%
最大入金加载:
12.95%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
58 分钟
采收率:
4.14
长期交易:
75 (55.97%)
短期交易:
59 (44.03%)
利润因子:
1.86
预期回报:
0.44 USD
平均利润:
1.40 USD
平均损失:
-1.54 USD
最大连续失误:
4 (-8.13 USD)
最大连续亏损:
-14.11 USD (2)
每月增长:
1.12%
年度预测:
13.54%
算法交易:
14%
结余跌幅:
绝对:
0.76 USD
最大值:
14.11 USD (3.95%)
相对跌幅:
结余:
3.15% (14.11 USD)
净值:
8.60% (38.28 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPCAD 62
EURSGD 28
EURCAD 13
EURAUD 10
XAUUSD 6
GBPAUD 6
GBPUSD 5
EURUSD 2
USDCAD 1
AUDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPCAD 18
EURSGD 9
EURCAD 5
EURAUD 8
XAUUSD 6
GBPAUD 3
GBPUSD 4
EURUSD 1
USDCAD 1
AUDCAD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPCAD 682
EURSGD 650
EURCAD 298
EURAUD 409
XAUUSD 485
GBPAUD 166
GBPUSD 195
EURUSD 25
USDCAD 28
AUDCAD 52
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5.54 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +3.90 USD
最大连续亏损: -8.13 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

LEO-Live
0.00 × 2
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.66 × 35
FusionMarkets-Demo
0.72 × 97
FPMarkets-Live2
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.83 × 6
Exness-Real14
1.00 × 9
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.01 × 604
ICMarketsSC-Live05
1.38 × 8
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
1.49 × 162
ICMarketsSC-Live03
1.50 × 2
FPMarkets-Live4
1.50 × 10
ICMarketsSC-Live27
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
1.55 × 104
FusionMarkets-Live
1.59 × 86
ICMarketsSC-Live04
1.65 × 342
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live02
1.75 × 4
ICMarkets-Live22
1.83 × 6
ICMarketsSC-Live15
1.94 × 47
RichSmart-Live
2.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live4
2.00 × 4
135 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 23:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 21:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 23:58
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.72% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 05:12
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 00:51
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 01:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 00:51
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.63% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 23:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 20:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 02:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 00:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.56% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 03:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.11 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 57 days
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Alpha Scalp FM
每月99 USD
17%
0
0
USD
449
USD
22
14%
134
67%
5%
1.86
0.44
USD
9%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载