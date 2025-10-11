SeñalesSecciones
Edwin Rene Chavarria Rodriguez

Alpha Scalp FM

Edwin Rene Chavarria Rodriguez
0 comentarios
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD al mes
incremento desde 2025 17%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
134
Transacciones Rentables:
90 (67.16%)
Transacciones Irrentables:
44 (32.84%)
Mejor transacción:
5.54 USD
Peor transacción:
-9.86 USD
Beneficio Bruto:
125.96 USD (5 518 pips)
Pérdidas Brutas:
-67.56 USD (2 546 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (3.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
15.68 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
5.43%
Carga máxima del depósito:
12.95%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
58 minutos
Factor de Recuperación:
4.14
Transacciones Largas:
75 (55.97%)
Transacciones Cortas:
59 (44.03%)
Factor de Beneficio:
1.86
Beneficio Esperado:
0.44 USD
Beneficio medio:
1.40 USD
Pérdidas medias:
-1.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-8.13 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14.11 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.12%
Pronóstico anual:
13.54%
Trading algorítmico:
14%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.76 USD
Máxima:
14.11 USD (3.95%)
Reducción relativa:
De balance:
3.15% (14.11 USD)
De fondos:
8.60% (38.28 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPCAD 62
EURSGD 28
EURCAD 13
EURAUD 10
XAUUSD 6
GBPAUD 6
GBPUSD 5
EURUSD 2
USDCAD 1
AUDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPCAD 18
EURSGD 9
EURCAD 5
EURAUD 8
XAUUSD 6
GBPAUD 3
GBPUSD 4
EURUSD 1
USDCAD 1
AUDCAD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPCAD 682
EURSGD 650
EURCAD 298
EURAUD 409
XAUUSD 485
GBPAUD 166
GBPUSD 195
EURUSD 25
USDCAD 28
AUDCAD 52
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5.54 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +3.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.13 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

LEO-Live
0.00 × 2
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.66 × 35
FusionMarkets-Demo
0.72 × 97
FPMarkets-Live2
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.83 × 6
Exness-Real14
1.00 × 9
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.01 × 604
ICMarketsSC-Live05
1.38 × 8
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
1.49 × 162
ICMarketsSC-Live03
1.50 × 2
FPMarkets-Live4
1.50 × 10
ICMarketsSC-Live27
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
1.55 × 104
FusionMarkets-Live
1.59 × 86
ICMarketsSC-Live04
1.65 × 342
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live02
1.75 × 4
ICMarkets-Live22
1.83 × 6
ICMarketsSC-Live15
1.94 × 47
RichSmart-Live
2.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live4
2.00 × 4
otros 135...
No hay comentarios
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 23:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 21:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 23:58
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.72% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 05:12
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 00:51
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 01:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 00:51
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.63% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 23:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 20:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 02:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 00:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.56% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 03:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.11 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 57 days
