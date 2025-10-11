SegnaliSezioni
Edwin Rene Chavarria Rodriguez

Alpha Scalp FM

Edwin Rene Chavarria Rodriguez
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
12 (60.00%)
Loss Trade:
8 (40.00%)
Best Trade:
4.87 USD
Worst Trade:
-5.31 USD
Profitto lordo:
17.30 USD (557 pips)
Perdita lorda:
-7.46 USD (186 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (6.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.93 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
57 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.85
Long Trade:
7 (35.00%)
Short Trade:
13 (65.00%)
Fattore di profitto:
2.32
Profitto previsto:
0.49 USD
Profitto medio:
1.44 USD
Perdita media:
-0.93 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.31 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.76 USD
Massimale:
5.31 USD (1.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURSGD 11
GBPCAD 3
XAUUSD 3
GBPUSD 1
EURUSD 1
EURCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURSGD 0
GBPCAD -1
XAUUSD 10
GBPUSD 0
EURUSD 0
EURCAD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURSGD 119
GBPCAD -10
XAUUSD 258
GBPUSD 26
EURUSD -18
EURCAD 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.87 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.93 USD
Massima perdita consecutiva: -0.76 USD

Non ci sono recensioni
2025.10.11 03:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.11 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 57 days
