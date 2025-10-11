- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
12 (60.00%)
Loss Trade:
8 (40.00%)
Best Trade:
4.87 USD
Worst Trade:
-5.31 USD
Profitto lordo:
17.30 USD (557 pips)
Perdita lorda:
-7.46 USD (186 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (6.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.93 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
57 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.85
Long Trade:
7 (35.00%)
Short Trade:
13 (65.00%)
Fattore di profitto:
2.32
Profitto previsto:
0.49 USD
Profitto medio:
1.44 USD
Perdita media:
-0.93 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.31 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.76 USD
Massimale:
5.31 USD (1.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURSGD
|11
|GBPCAD
|3
|XAUUSD
|3
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|EURCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURSGD
|0
|GBPCAD
|-1
|XAUUSD
|10
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|0
|EURCAD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURSGD
|119
|GBPCAD
|-10
|XAUUSD
|258
|GBPUSD
|26
|EURUSD
|-18
|EURCAD
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.87 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.93 USD
Massima perdita consecutiva: -0.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
LEO-Live
|0.00 × 2
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.72 × 97
|
FPMarkets-Live2
|0.75 × 4
|
ICTrading-Live29
|0.82 × 11
|
ICMarketsSC-Live20
|0.83 × 6
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.00 × 599
|
Exness-Real14
|1.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live05
|1.38 × 8
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|1.49 × 162
|
ICMarketsSC-Live27
|1.50 × 2
|
FPMarkets-Live4
|1.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live03
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|1.55 × 104
|
FusionMarkets-Live
|1.59 × 86
|
ICMarketsSC-Live04
|1.65 × 342
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live02
|1.75 × 4
|
ICMarkets-Live22
|1.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|1.94 × 47
|
ICMarketsSC-Live09
|2.00 × 70
|
TradeMaxGlobal-Live10
|2.00 × 10
133 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni