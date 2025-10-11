- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
134
Прибыльных трейдов:
90 (67.16%)
Убыточных трейдов:
44 (32.84%)
Лучший трейд:
5.54 USD
Худший трейд:
-9.86 USD
Общая прибыль:
125.96 USD (5 518 pips)
Общий убыток:
-67.56 USD (2 546 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (3.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
15.68 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
5.43%
Макс. загрузка депозита:
12.95%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
58 минут
Фактор восстановления:
4.14
Длинных трейдов:
75 (55.97%)
Коротких трейдов:
59 (44.03%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
0.44 USD
Средняя прибыль:
1.40 USD
Средний убыток:
-1.54 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-8.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.11 USD (2)
Прирост в месяц:
1.12%
Годовой прогноз:
13.54%
Алготрейдинг:
14%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.76 USD
Максимальная:
14.11 USD (3.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.15% (14.11 USD)
По эквити:
8.60% (38.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|62
|EURSGD
|28
|EURCAD
|13
|EURAUD
|10
|XAUUSD
|6
|GBPAUD
|6
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|2
|USDCAD
|1
|AUDCAD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCAD
|18
|EURSGD
|9
|EURCAD
|5
|EURAUD
|8
|XAUUSD
|6
|GBPAUD
|3
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|AUDCAD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCAD
|682
|EURSGD
|650
|EURCAD
|298
|EURAUD
|409
|XAUUSD
|485
|GBPAUD
|166
|GBPUSD
|195
|EURUSD
|25
|USDCAD
|28
|AUDCAD
|52
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.54 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +3.90 USD
Макс. убыток в серии: -8.13 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LEO-Live
|0.00 × 2
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.66 × 35
|
FusionMarkets-Demo
|0.72 × 97
|
FPMarkets-Live2
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.83 × 6
|
Exness-Real14
|1.00 × 9
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.01 × 604
|
ICMarketsSC-Live05
|1.38 × 8
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|1.49 × 162
|
ICMarketsSC-Live03
|1.50 × 2
|
FPMarkets-Live4
|1.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|1.55 × 104
|
FusionMarkets-Live
|1.59 × 86
|
ICMarketsSC-Live04
|1.65 × 342
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live02
|1.75 × 4
|
ICMarkets-Live22
|1.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|1.94 × 47
|
RichSmart-Live
|2.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live4
|2.00 × 4
еще 135...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
17%
0
0
USD
USD
449
USD
USD
22
14%
134
67%
5%
1.86
0.44
USD
USD
9%
1:500