- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
12 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (40.00%)
En iyi işlem:
4.87 USD
En kötü işlem:
-5.31 USD
Brüt kâr:
17.30 USD (557 pips)
Brüt zarar:
-7.46 USD (186 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (6.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.93 USD (3)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
57 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.85
Alış işlemleri:
7 (35.00%)
Satış işlemleri:
13 (65.00%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
0.49 USD
Ortalama kâr:
1.44 USD
Ortalama zarar:
-0.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.31 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.76 USD
Maksimum:
5.31 USD (1.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURSGD
|11
|GBPCAD
|3
|XAUUSD
|3
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|EURCAD
|1
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURSGD
|0
|GBPCAD
|-1
|XAUUSD
|10
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|0
|EURCAD
|0
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURSGD
|119
|GBPCAD
|-10
|XAUUSD
|258
|GBPUSD
|26
|EURUSD
|-18
|EURCAD
|10
50 100 150 200 250 300 350 400
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.87 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
LEO-Live
|0.00 × 2
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
|0.72 × 97
FPMarkets-Live2
|0.75 × 4
ICTrading-Live29
|0.82 × 11
ICMarketsSC-Live20
|0.83 × 6
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.00 × 599
Exness-Real14
|1.00 × 9
ICMarketsSC-Live05
|1.38 × 8
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
|1.49 × 162
ICMarketsSC-Live27
|1.50 × 2
FPMarkets-Live4
|1.50 × 10
ICMarketsSC-Live03
|1.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
|1.55 × 104
FusionMarkets-Live
|1.59 × 86
ICMarketsSC-Live04
|1.65 × 342
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
ICMarketsSC-Live02
|1.75 × 4
ICMarkets-Live22
|1.83 × 6
ICMarketsSC-Live15
|1.94 × 47
ICMarketsSC-Live09
|2.00 × 70
TradeMaxGlobal-Live10
|2.00 × 10
