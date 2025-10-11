SinyallerBölümler
Edwin Rene Chavarria Rodriguez

Alpha Scalp FM

Edwin Rene Chavarria Rodriguez
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
12 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (40.00%)
En iyi işlem:
4.87 USD
En kötü işlem:
-5.31 USD
Brüt kâr:
17.30 USD (557 pips)
Brüt zarar:
-7.46 USD (186 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (6.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.93 USD (3)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
57 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.85
Alış işlemleri:
7 (35.00%)
Satış işlemleri:
13 (65.00%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
0.49 USD
Ortalama kâr:
1.44 USD
Ortalama zarar:
-0.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.31 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.76 USD
Maksimum:
5.31 USD (1.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURSGD 11
GBPCAD 3
XAUUSD 3
GBPUSD 1
EURUSD 1
EURCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURSGD 0
GBPCAD -1
XAUUSD 10
GBPUSD 0
EURUSD 0
EURCAD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURSGD 119
GBPCAD -10
XAUUSD 258
GBPUSD 26
EURUSD -18
EURCAD 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.87 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
LEO-Live
0.00 × 2
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.72 × 97
FPMarkets-Live2
0.75 × 4
ICTrading-Live29
0.82 × 11
ICMarketsSC-Live20
0.83 × 6
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.00 × 599
Exness-Real14
1.00 × 9
ICMarketsSC-Live05
1.38 × 8
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
1.49 × 162
ICMarketsSC-Live27
1.50 × 2
FPMarkets-Live4
1.50 × 10
ICMarketsSC-Live03
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
1.55 × 104
FusionMarkets-Live
1.59 × 86
ICMarketsSC-Live04
1.65 × 342
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live02
1.75 × 4
ICMarkets-Live22
1.83 × 6
ICMarketsSC-Live15
1.94 × 47
ICMarketsSC-Live09
2.00 × 70
TradeMaxGlobal-Live10
2.00 × 10
133 daha fazla...
İnceleme yok
