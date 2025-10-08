- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
264
利益トレード:
106 (40.15%)
損失トレード:
158 (59.85%)
ベストトレード:
1 191.41 EUR
最悪のトレード:
-763.58 EUR
総利益:
12 999.28 EUR (239 848 pips)
総損失:
-8 512.07 EUR (9 359 480 pips)
最大連続の勝ち:
13 (3 105.65 EUR)
最大連続利益:
6 753.25 EUR (7)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
18.90%
最大入金額:
61.92%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
1.69
長いトレード:
195 (73.86%)
短いトレード:
69 (26.14%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
17.00 EUR
平均利益:
122.63 EUR
平均損失:
-53.87 EUR
最大連続の負け:
28 (-570.02 EUR)
最大連続損失:
-1 576.71 EUR (8)
月間成長:
10.92%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 892.23 EUR
最大の:
2 653.55 EUR (4.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.87% (2 470.21 EUR)
エクイティによる:
3.79% (2 023.52 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XBTUSD.lmx
|89
|GBPCAD.lmx
|58
|XETUSD.lmx
|49
|EURCAD.lmx
|12
|EURAUD.lmx
|12
|EURSGD.lmx
|11
|XAUUSD.lmx
|7
|GBPAUD.lmx
|6
|XAGUSD.lmx
|6
|GBPUSD.lmx
|4
|XAUUSDm.lmx
|4
|EURGBP.lmx
|3
|USDCAD.lmx
|1
|XSLUSD.lmx
|1
|CHFJPY.lmx
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XBTUSD.lmx
|-2.9K
|GBPCAD.lmx
|-1.5K
|XETUSD.lmx
|-300
|EURCAD.lmx
|122
|EURAUD.lmx
|38
|EURSGD.lmx
|-222
|XAUUSD.lmx
|3.5K
|GBPAUD.lmx
|42
|XAGUSD.lmx
|7.6K
|GBPUSD.lmx
|-282
|XAUUSDm.lmx
|-1.4K
|EURGBP.lmx
|367
|USDCAD.lmx
|0
|XSLUSD.lmx
|-3
|CHFJPY.lmx
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XBTUSD.lmx
|-9.2M
|GBPCAD.lmx
|-627
|XETUSD.lmx
|1.4K
|EURCAD.lmx
|140
|EURAUD.lmx
|319
|EURSGD.lmx
|72
|XAUUSD.lmx
|55K
|GBPAUD.lmx
|156
|XAGUSD.lmx
|22K
|GBPUSD.lmx
|-31
|XAUUSDm.lmx
|-185
|EURGBP.lmx
|112
|USDCAD.lmx
|51
|XSLUSD.lmx
|0
|CHFJPY.lmx
|34
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 191.41 EUR
最悪のトレード: -764 EUR
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +3 105.65 EUR
最大連続損失: -570.02 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LMAX-LIVE"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Institutionnal account running Remstone Expert Advisor with parameters:
- Risk : 1 %
More info @ remstone.eu
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
149 USD/月
9%
0
0
USD
USD
54K
EUR
EUR
12
98%
264
40%
19%
1.52
17.00
EUR
EUR
5%
1:100