レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
月額  149  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 9%
LMAX-LIVE
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
264
利益トレード:
106 (40.15%)
損失トレード:
158 (59.85%)
ベストトレード:
1 191.41 EUR
最悪のトレード:
-763.58 EUR
総利益:
12 999.28 EUR (239 848 pips)
総損失:
-8 512.07 EUR (9 359 480 pips)
最大連続の勝ち:
13 (3 105.65 EUR)
最大連続利益:
6 753.25 EUR (7)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
18.90%
最大入金額:
61.92%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
1.69
長いトレード:
195 (73.86%)
短いトレード:
69 (26.14%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
17.00 EUR
平均利益:
122.63 EUR
平均損失:
-53.87 EUR
最大連続の負け:
28 (-570.02 EUR)
最大連続損失:
-1 576.71 EUR (8)
月間成長:
10.92%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 892.23 EUR
最大の:
2 653.55 EUR (4.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.87% (2 470.21 EUR)
エクイティによる:
3.79% (2 023.52 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XBTUSD.lmx 89
GBPCAD.lmx 58
XETUSD.lmx 49
EURCAD.lmx 12
EURAUD.lmx 12
EURSGD.lmx 11
XAUUSD.lmx 7
GBPAUD.lmx 6
XAGUSD.lmx 6
GBPUSD.lmx 4
XAUUSDm.lmx 4
EURGBP.lmx 3
USDCAD.lmx 1
XSLUSD.lmx 1
CHFJPY.lmx 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XBTUSD.lmx -2.9K
GBPCAD.lmx -1.5K
XETUSD.lmx -300
EURCAD.lmx 122
EURAUD.lmx 38
EURSGD.lmx -222
XAUUSD.lmx 3.5K
GBPAUD.lmx 42
XAGUSD.lmx 7.6K
GBPUSD.lmx -282
XAUUSDm.lmx -1.4K
EURGBP.lmx 367
USDCAD.lmx 0
XSLUSD.lmx -3
CHFJPY.lmx 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XBTUSD.lmx -9.2M
GBPCAD.lmx -627
XETUSD.lmx 1.4K
EURCAD.lmx 140
EURAUD.lmx 319
EURSGD.lmx 72
XAUUSD.lmx 55K
GBPAUD.lmx 156
XAGUSD.lmx 22K
GBPUSD.lmx -31
XAUUSDm.lmx -185
EURGBP.lmx 112
USDCAD.lmx 51
XSLUSD.lmx 0
CHFJPY.lmx 34
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 191.41 EUR
最悪のトレード: -764 EUR
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +3 105.65 EUR
最大連続損失: -570.02 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LMAX-LIVE"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Institutionnal account running Remstone Expert Advisor with parameters:

  • Risk : 1 %

More info @ remstone.eu

レビューなし
2025.12.18 01:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 09:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 21:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 20:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 22:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 19:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 22:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 03:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 21:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 00:18
Share of trading days is too low
2025.10.09 00:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 11:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 11:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 11:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 11:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 11:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
