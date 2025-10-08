- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
264
Negociações com lucro:
106 (40.15%)
Negociações com perda:
158 (59.85%)
Melhor negociação:
1 191.41 EUR
Pior negociação:
-763.58 EUR
Lucro bruto:
12 999.28 EUR (239 848 pips)
Perda bruta:
-8 512.07 EUR (9 359 480 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (3 105.65 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
6 753.25 EUR (7)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
18.90%
Depósito máximo carregado:
61.92%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
1.69
Negociações longas:
195 (73.86%)
Negociações curtas:
69 (26.14%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
17.00 EUR
Lucro médio:
122.63 EUR
Perda média:
-53.87 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-570.02 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-1 576.71 EUR (8)
Crescimento mensal:
10.92%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 892.23 EUR
Máximo:
2 653.55 EUR (4.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.87% (2 470.21 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.79% (2 023.52 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XBTUSD.lmx
|89
|GBPCAD.lmx
|58
|XETUSD.lmx
|49
|EURCAD.lmx
|12
|EURAUD.lmx
|12
|EURSGD.lmx
|11
|XAUUSD.lmx
|7
|GBPAUD.lmx
|6
|XAGUSD.lmx
|6
|GBPUSD.lmx
|4
|XAUUSDm.lmx
|4
|EURGBP.lmx
|3
|USDCAD.lmx
|1
|XSLUSD.lmx
|1
|CHFJPY.lmx
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XBTUSD.lmx
|-2.9K
|GBPCAD.lmx
|-1.5K
|XETUSD.lmx
|-300
|EURCAD.lmx
|122
|EURAUD.lmx
|38
|EURSGD.lmx
|-222
|XAUUSD.lmx
|3.5K
|GBPAUD.lmx
|42
|XAGUSD.lmx
|7.6K
|GBPUSD.lmx
|-282
|XAUUSDm.lmx
|-1.4K
|EURGBP.lmx
|367
|USDCAD.lmx
|0
|XSLUSD.lmx
|-3
|CHFJPY.lmx
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XBTUSD.lmx
|-9.2M
|GBPCAD.lmx
|-627
|XETUSD.lmx
|1.4K
|EURCAD.lmx
|140
|EURAUD.lmx
|319
|EURSGD.lmx
|72
|XAUUSD.lmx
|55K
|GBPAUD.lmx
|156
|XAGUSD.lmx
|22K
|GBPUSD.lmx
|-31
|XAUUSDm.lmx
|-185
|EURGBP.lmx
|112
|USDCAD.lmx
|51
|XSLUSD.lmx
|0
|CHFJPY.lmx
|34
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 191.41 EUR
Pior negociação: -764 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +3 105.65 EUR
Máxima perda consecutiva: -570.02 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LMAX-LIVE" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Institutionnal account running Remstone Expert Advisor with parameters:
- Risk : 1 %
More info @ remstone.eu
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
149 USD por mês
9%
0
0
USD
USD
54K
EUR
EUR
12
98%
264
40%
19%
1.52
17.00
EUR
EUR
5%
1:100