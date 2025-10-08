SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Remstone LMAX
Remstone

Remstone LMAX

Remstone
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 149 USD por mês
crescimento desde 2025 9%
LMAX-LIVE
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
264
Negociações com lucro:
106 (40.15%)
Negociações com perda:
158 (59.85%)
Melhor negociação:
1 191.41 EUR
Pior negociação:
-763.58 EUR
Lucro bruto:
12 999.28 EUR (239 848 pips)
Perda bruta:
-8 512.07 EUR (9 359 480 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (3 105.65 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
6 753.25 EUR (7)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
18.90%
Depósito máximo carregado:
61.92%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
1.69
Negociações longas:
195 (73.86%)
Negociações curtas:
69 (26.14%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
17.00 EUR
Lucro médio:
122.63 EUR
Perda média:
-53.87 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-570.02 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-1 576.71 EUR (8)
Crescimento mensal:
10.92%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 892.23 EUR
Máximo:
2 653.55 EUR (4.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.87% (2 470.21 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.79% (2 023.52 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XBTUSD.lmx 89
GBPCAD.lmx 58
XETUSD.lmx 49
EURCAD.lmx 12
EURAUD.lmx 12
EURSGD.lmx 11
XAUUSD.lmx 7
GBPAUD.lmx 6
XAGUSD.lmx 6
GBPUSD.lmx 4
XAUUSDm.lmx 4
EURGBP.lmx 3
USDCAD.lmx 1
XSLUSD.lmx 1
CHFJPY.lmx 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XBTUSD.lmx -2.9K
GBPCAD.lmx -1.5K
XETUSD.lmx -300
EURCAD.lmx 122
EURAUD.lmx 38
EURSGD.lmx -222
XAUUSD.lmx 3.5K
GBPAUD.lmx 42
XAGUSD.lmx 7.6K
GBPUSD.lmx -282
XAUUSDm.lmx -1.4K
EURGBP.lmx 367
USDCAD.lmx 0
XSLUSD.lmx -3
CHFJPY.lmx 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XBTUSD.lmx -9.2M
GBPCAD.lmx -627
XETUSD.lmx 1.4K
EURCAD.lmx 140
EURAUD.lmx 319
EURSGD.lmx 72
XAUUSD.lmx 55K
GBPAUD.lmx 156
XAGUSD.lmx 22K
GBPUSD.lmx -31
XAUUSDm.lmx -185
EURGBP.lmx 112
USDCAD.lmx 51
XSLUSD.lmx 0
CHFJPY.lmx 34
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 191.41 EUR
Pior negociação: -764 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +3 105.65 EUR
Máxima perda consecutiva: -570.02 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LMAX-LIVE" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Institutionnal account running Remstone Expert Advisor with parameters:

  • Risk : 1 %

More info @ remstone.eu

Sem comentários
2025.12.18 01:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 09:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 21:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 20:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 22:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 19:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 22:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 03:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 21:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 00:18
Share of trading days is too low
2025.10.09 00:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 11:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 11:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 11:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 11:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 11:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
