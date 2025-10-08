- Crescita
Trade:
13
Profit Trade:
6 (46.15%)
Loss Trade:
7 (53.85%)
Best Trade:
0.64 EUR
Worst Trade:
-1.12 EUR
Profitto lordo:
2.41 EUR (395 pips)
Perdita lorda:
-3.63 EUR (399 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1.06 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1.06 EUR (2)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
7.93%
Massimo carico di deposito:
0.24%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.75
Long Trade:
1 (7.69%)
Short Trade:
12 (92.31%)
Fattore di profitto:
0.66
Profitto previsto:
-0.09 EUR
Profitto medio:
0.40 EUR
Perdita media:
-0.52 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-1.43 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1.43 EUR (3)
Crescita mensile:
-0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.63 EUR
Massimale:
1.63 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.15 EUR)
Per equità:
0.01% (2.64 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCAD.lmx
|5
|EURSGD.lmx
|3
|EURCAD.lmx
|2
|GBPUSD.lmx
|1
|USDCAD.lmx
|1
|GBPAUD.lmx
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCAD.lmx
|-1
|EURSGD.lmx
|1
|EURCAD.lmx
|-2
|GBPUSD.lmx
|0
|USDCAD.lmx
|0
|GBPAUD.lmx
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCAD.lmx
|-163
|EURSGD.lmx
|138
|EURCAD.lmx
|-118
|GBPUSD.lmx
|39
|USDCAD.lmx
|51
|GBPAUD.lmx
|49
Best Trade: +0.64 EUR
Worst Trade: -1 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1.06 EUR
Massima perdita consecutiva: -1.43 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LMAX-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Institutionnal account running Remstone Expert Advisor with parameters:
- Risk : 1 %
More info @remstone.eu
