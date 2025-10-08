시그널섹션
0 리뷰
안정성
13
0 / 0 USD
월별 249 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 4%
LMAX-LIVE
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
341
이익 거래:
117 (34.31%)
손실 거래:
224 (65.69%)
최고의 거래:
1 191.41 EUR
최악의 거래:
-763.58 EUR
총 수익:
13 035.04 EUR (527 448 pips)
총 손실:
-11 000.23 EUR (14 679 462 pips)
연속 최대 이익:
13 (3 105.65 EUR)
연속 최대 이익:
6 753.25 EUR (7)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
20.81%
최대 입금량:
61.92%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
36
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
0.62
롱(주식매수):
272 (79.77%)
숏(주식차입매도):
69 (20.23%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
5.97 EUR
평균 이익:
111.41 EUR
평균 손실:
-49.11 EUR
연속 최대 손실:
57 (-1 555.76 EUR)
연속 최대 손실:
-1 576.71 EUR (8)
월별 성장률:
-4.26%
연간 예측:
-51.63%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 892.23 EUR
최대한의:
3 272.52 EUR (5.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.88% (3 254.06 EUR)
자본금별:
3.79% (2 023.52 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
XBTUSD.lmx 154
XETUSD.lmx 61
GBPCAD.lmx 58
EURCAD.lmx 12
EURAUD.lmx 12
EURSGD.lmx 11
XAUUSD.lmx 7
GBPAUD.lmx 6
XAGUSD.lmx 6
GBPUSD.lmx 4
XAUUSDm.lmx 4
EURGBP.lmx 3
USDCAD.lmx 1
XSLUSD.lmx 1
CHFJPY.lmx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XBTUSD.lmx -5K
XETUSD.lmx -981
GBPCAD.lmx -1.5K
EURCAD.lmx 122
EURAUD.lmx 38
EURSGD.lmx -222
XAUUSD.lmx 3.5K
GBPAUD.lmx 42
XAGUSD.lmx 7.6K
GBPUSD.lmx -282
XAUUSDm.lmx -1.4K
EURGBP.lmx 367
USDCAD.lmx 0
XSLUSD.lmx -3
CHFJPY.lmx 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XBTUSD.lmx -14M
XETUSD.lmx -32K
GBPCAD.lmx -627
EURCAD.lmx 140
EURAUD.lmx 319
EURSGD.lmx 72
XAUUSD.lmx 55K
GBPAUD.lmx 156
XAGUSD.lmx 22K
GBPUSD.lmx -31
XAUUSDm.lmx -185
EURGBP.lmx 112
USDCAD.lmx 51
XSLUSD.lmx 0
CHFJPY.lmx 34
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 191.41 EUR
최악의 거래: -764 EUR
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +3 105.65 EUR
연속 최대 손실: -1 555.76 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LMAX-LIVE"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Institutionnal account running Remstone Expert Advisor with parameters:

  • Risk : 1 %

More info @ remstone.eu

리뷰 없음
2026.01.02 14:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 10:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 01:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 09:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 21:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 20:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 22:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 19:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 22:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 03:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 21:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 00:18
Share of trading days is too low
2025.10.09 00:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 11:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 11:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 11:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 11:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 11:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Remstone LMAX
월별 249 USD
4%
0
0
USD
52K
EUR
13
98%
341
34%
21%
1.18
5.97
EUR
6%
1:100
