- 자본
- 축소
트레이드:
341
이익 거래:
117 (34.31%)
손실 거래:
224 (65.69%)
최고의 거래:
1 191.41 EUR
최악의 거래:
-763.58 EUR
총 수익:
13 035.04 EUR (527 448 pips)
총 손실:
-11 000.23 EUR (14 679 462 pips)
연속 최대 이익:
13 (3 105.65 EUR)
연속 최대 이익:
6 753.25 EUR (7)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
20.81%
최대 입금량:
61.92%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
36
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
0.62
롱(주식매수):
272 (79.77%)
숏(주식차입매도):
69 (20.23%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
5.97 EUR
평균 이익:
111.41 EUR
평균 손실:
-49.11 EUR
연속 최대 손실:
57 (-1 555.76 EUR)
연속 최대 손실:
-1 576.71 EUR (8)
월별 성장률:
-4.26%
연간 예측:
-51.63%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 892.23 EUR
최대한의:
3 272.52 EUR (5.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.88% (3 254.06 EUR)
자본금별:
3.79% (2 023.52 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XBTUSD.lmx
|154
|XETUSD.lmx
|61
|GBPCAD.lmx
|58
|EURCAD.lmx
|12
|EURAUD.lmx
|12
|EURSGD.lmx
|11
|XAUUSD.lmx
|7
|GBPAUD.lmx
|6
|XAGUSD.lmx
|6
|GBPUSD.lmx
|4
|XAUUSDm.lmx
|4
|EURGBP.lmx
|3
|USDCAD.lmx
|1
|XSLUSD.lmx
|1
|CHFJPY.lmx
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XBTUSD.lmx
|-5K
|XETUSD.lmx
|-981
|GBPCAD.lmx
|-1.5K
|EURCAD.lmx
|122
|EURAUD.lmx
|38
|EURSGD.lmx
|-222
|XAUUSD.lmx
|3.5K
|GBPAUD.lmx
|42
|XAGUSD.lmx
|7.6K
|GBPUSD.lmx
|-282
|XAUUSDm.lmx
|-1.4K
|EURGBP.lmx
|367
|USDCAD.lmx
|0
|XSLUSD.lmx
|-3
|CHFJPY.lmx
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XBTUSD.lmx
|-14M
|XETUSD.lmx
|-32K
|GBPCAD.lmx
|-627
|EURCAD.lmx
|140
|EURAUD.lmx
|319
|EURSGD.lmx
|72
|XAUUSD.lmx
|55K
|GBPAUD.lmx
|156
|XAGUSD.lmx
|22K
|GBPUSD.lmx
|-31
|XAUUSDm.lmx
|-185
|EURGBP.lmx
|112
|USDCAD.lmx
|51
|XSLUSD.lmx
|0
|CHFJPY.lmx
|34
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 191.41 EUR
최악의 거래: -764 EUR
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +3 105.65 EUR
연속 최대 손실: -1 555.76 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LMAX-LIVE"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Institutionnal account running Remstone Expert Advisor with parameters:
- Risk : 1 %
More info @ remstone.eu
리뷰 없음
