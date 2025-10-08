- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
252
Прибыльных трейдов:
106 (42.06%)
Убыточных трейдов:
146 (57.94%)
Лучший трейд:
1 191.41 EUR
Худший трейд:
-763.58 EUR
Общая прибыль:
12 999.28 EUR (239 848 pips)
Общий убыток:
-8 246.74 EUR (7 349 880 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (3 105.65 EUR)
Макс. прибыль в серии:
6 753.25 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
18.90%
Макс. загрузка депозита:
61.92%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
1.79
Длинных трейдов:
183 (72.62%)
Коротких трейдов:
69 (27.38%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
18.86 EUR
Средняя прибыль:
122.63 EUR
Средний убыток:
-56.48 EUR
Макс. серия проигрышей:
28 (-570.02 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 576.71 EUR (8)
Прирост в месяц:
8.05%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 892.23 EUR
Максимальная:
2 653.55 EUR (4.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.87% (2 470.21 EUR)
По эквити:
3.79% (2 023.52 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XBTUSD.lmx
|77
|GBPCAD.lmx
|58
|XETUSD.lmx
|49
|EURCAD.lmx
|12
|EURAUD.lmx
|12
|EURSGD.lmx
|11
|XAUUSD.lmx
|7
|GBPAUD.lmx
|6
|XAGUSD.lmx
|6
|GBPUSD.lmx
|4
|XAUUSDm.lmx
|4
|EURGBP.lmx
|3
|USDCAD.lmx
|1
|XSLUSD.lmx
|1
|CHFJPY.lmx
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XBTUSD.lmx
|-2.6K
|GBPCAD.lmx
|-1.5K
|XETUSD.lmx
|-300
|EURCAD.lmx
|122
|EURAUD.lmx
|38
|EURSGD.lmx
|-222
|XAUUSD.lmx
|3.5K
|GBPAUD.lmx
|42
|XAGUSD.lmx
|7.6K
|GBPUSD.lmx
|-282
|XAUUSDm.lmx
|-1.4K
|EURGBP.lmx
|367
|USDCAD.lmx
|0
|XSLUSD.lmx
|-3
|CHFJPY.lmx
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XBTUSD.lmx
|-7.2M
|GBPCAD.lmx
|-627
|XETUSD.lmx
|1.4K
|EURCAD.lmx
|140
|EURAUD.lmx
|319
|EURSGD.lmx
|72
|XAUUSD.lmx
|55K
|GBPAUD.lmx
|156
|XAGUSD.lmx
|22K
|GBPUSD.lmx
|-31
|XAUUSDm.lmx
|-185
|EURGBP.lmx
|112
|USDCAD.lmx
|51
|XSLUSD.lmx
|0
|CHFJPY.lmx
|34
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 191.41 EUR
Худший трейд: -764 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +3 105.65 EUR
Макс. убыток в серии: -570.02 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LMAX-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Institutionnal account running Remstone Expert Advisor with parameters:
- Risk : 1 %
More info @ remstone.eu
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
149 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
55K
EUR
EUR
11
98%
252
42%
19%
1.57
18.86
EUR
EUR
5%
1:100