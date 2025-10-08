СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Remstone LMAX
Remstone

Remstone LMAX

Remstone
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 149 USD в месяц
прирост с 2025 10%
LMAX-LIVE
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
252
Прибыльных трейдов:
106 (42.06%)
Убыточных трейдов:
146 (57.94%)
Лучший трейд:
1 191.41 EUR
Худший трейд:
-763.58 EUR
Общая прибыль:
12 999.28 EUR (239 848 pips)
Общий убыток:
-8 246.74 EUR (7 349 880 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (3 105.65 EUR)
Макс. прибыль в серии:
6 753.25 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
18.90%
Макс. загрузка депозита:
61.92%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
1.79
Длинных трейдов:
183 (72.62%)
Коротких трейдов:
69 (27.38%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
18.86 EUR
Средняя прибыль:
122.63 EUR
Средний убыток:
-56.48 EUR
Макс. серия проигрышей:
28 (-570.02 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 576.71 EUR (8)
Прирост в месяц:
8.05%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 892.23 EUR
Максимальная:
2 653.55 EUR (4.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.87% (2 470.21 EUR)
По эквити:
3.79% (2 023.52 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XBTUSD.lmx 77
GBPCAD.lmx 58
XETUSD.lmx 49
EURCAD.lmx 12
EURAUD.lmx 12
EURSGD.lmx 11
XAUUSD.lmx 7
GBPAUD.lmx 6
XAGUSD.lmx 6
GBPUSD.lmx 4
XAUUSDm.lmx 4
EURGBP.lmx 3
USDCAD.lmx 1
XSLUSD.lmx 1
CHFJPY.lmx 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XBTUSD.lmx -2.6K
GBPCAD.lmx -1.5K
XETUSD.lmx -300
EURCAD.lmx 122
EURAUD.lmx 38
EURSGD.lmx -222
XAUUSD.lmx 3.5K
GBPAUD.lmx 42
XAGUSD.lmx 7.6K
GBPUSD.lmx -282
XAUUSDm.lmx -1.4K
EURGBP.lmx 367
USDCAD.lmx 0
XSLUSD.lmx -3
CHFJPY.lmx 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XBTUSD.lmx -7.2M
GBPCAD.lmx -627
XETUSD.lmx 1.4K
EURCAD.lmx 140
EURAUD.lmx 319
EURSGD.lmx 72
XAUUSD.lmx 55K
GBPAUD.lmx 156
XAGUSD.lmx 22K
GBPUSD.lmx -31
XAUUSDm.lmx -185
EURGBP.lmx 112
USDCAD.lmx 51
XSLUSD.lmx 0
CHFJPY.lmx 34
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 191.41 EUR
Худший трейд: -764 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +3 105.65 EUR
Макс. убыток в серии: -570.02 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LMAX-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Institutionnal account running Remstone Expert Advisor with parameters:

  • Risk : 1 %

More info @ remstone.eu

Нет отзывов
2025.12.18 01:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 09:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 21:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 20:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 22:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 19:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 22:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 03:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 21:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 00:18
Share of trading days is too low
2025.10.09 00:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 11:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 11:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 11:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 11:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 11:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Remstone LMAX
149 USD в месяц
10%
0
0
USD
55K
EUR
11
98%
252
42%
19%
1.57
18.86
EUR
5%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.