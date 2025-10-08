SignaleKategorien
Remstone

Remstone LMAX

Remstone
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 149 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 7%
LMAX-LIVE
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
306
Gewinntrades:
111 (36.27%)
Verlusttrades:
195 (63.73%)
Bester Trade:
1 191.41 EUR
Schlechtester Trade:
-763.58 EUR
Bruttoprofit:
12 999.34 EUR (240 048 pips)
Bruttoverlust:
-9 441.96 EUR (12 786 480 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (3 105.65 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 753.25 EUR (7)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
18.90%
Max deposit load:
61.92%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
66
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
1.34
Long-Positionen:
237 (77.45%)
Short-Positionen:
69 (22.55%)
Profit-Faktor:
1.38
Mathematische Gewinnerwartung:
11.63 EUR
Durchschnittlicher Profit:
117.11 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-48.42 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
37 (-689.30 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 576.71 EUR (8)
Wachstum pro Monat :
9.59%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 892.23 EUR
Maximaler:
2 653.55 EUR (4.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.87% (2 470.21 EUR)
Kapital:
3.79% (2 023.52 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XBTUSD.lmx 131
GBPCAD.lmx 58
XETUSD.lmx 49
EURCAD.lmx 12
EURAUD.lmx 12
EURSGD.lmx 11
XAUUSD.lmx 7
GBPAUD.lmx 6
XAGUSD.lmx 6
GBPUSD.lmx 4
XAUUSDm.lmx 4
EURGBP.lmx 3
USDCAD.lmx 1
XSLUSD.lmx 1
CHFJPY.lmx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XBTUSD.lmx -4K
GBPCAD.lmx -1.5K
XETUSD.lmx -300
EURCAD.lmx 122
EURAUD.lmx 38
EURSGD.lmx -222
XAUUSD.lmx 3.5K
GBPAUD.lmx 42
XAGUSD.lmx 7.6K
GBPUSD.lmx -282
XAUUSDm.lmx -1.4K
EURGBP.lmx 367
USDCAD.lmx 0
XSLUSD.lmx -3
CHFJPY.lmx 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XBTUSD.lmx -13M
GBPCAD.lmx -627
XETUSD.lmx 1.4K
EURCAD.lmx 140
EURAUD.lmx 319
EURSGD.lmx 72
XAUUSD.lmx 55K
GBPAUD.lmx 156
XAGUSD.lmx 22K
GBPUSD.lmx -31
XAUUSDm.lmx -185
EURGBP.lmx 112
USDCAD.lmx 51
XSLUSD.lmx 0
CHFJPY.lmx 34
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 191.41 EUR
Schlechtester Trade: -764 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 105.65 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -689.30 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LMAX-LIVE" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Institutionnal account running Remstone Expert Advisor with parameters:

  • Risk : 1 %

More info @ remstone.eu

Keine Bewertungen
2025.12.18 01:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 09:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 21:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 20:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 22:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 19:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 22:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 03:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 21:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 00:18
Share of trading days is too low
2025.10.09 00:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 11:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 11:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 11:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 11:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 11:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Remstone LMAX
149 USD pro Monat
7%
0
0
USD
54K
EUR
12
98%
306
36%
19%
1.37
11.63
EUR
5%
1:100
