- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
252
盈利交易:
106 (42.06%)
亏损交易:
146 (57.94%)
最好交易:
1 191.41 EUR
最差交易:
-763.58 EUR
毛利:
12 999.28 EUR (239 848 pips)
毛利亏损:
-8 288.90 EUR (7 349 880 pips)
最大连续赢利:
13 (3 105.65 EUR)
最大连续盈利:
6 753.25 EUR (7)
夏普比率:
0.12
交易活动:
18.90%
最大入金加载:
61.92%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
16 小时
采收率:
1.78
长期交易:
183 (72.62%)
短期交易:
69 (27.38%)
利润因子:
1.57
预期回报:
18.69 EUR
平均利润:
122.63 EUR
平均损失:
-56.77 EUR
最大连续失误:
28 (-570.02 EUR)
最大连续亏损:
-1 576.71 EUR (8)
每月增长:
11.76%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
1 892.23 EUR
最大值:
2 653.55 EUR (4.84%)
相对跌幅:
结余:
4.87% (2 470.21 EUR)
净值:
3.79% (2 023.52 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XBTUSD.lmx
|77
|GBPCAD.lmx
|58
|XETUSD.lmx
|49
|EURCAD.lmx
|12
|EURAUD.lmx
|12
|EURSGD.lmx
|11
|XAUUSD.lmx
|7
|GBPAUD.lmx
|6
|XAGUSD.lmx
|6
|GBPUSD.lmx
|4
|XAUUSDm.lmx
|4
|EURGBP.lmx
|3
|USDCAD.lmx
|1
|XSLUSD.lmx
|1
|CHFJPY.lmx
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XBTUSD.lmx
|-2.6K
|GBPCAD.lmx
|-1.5K
|XETUSD.lmx
|-300
|EURCAD.lmx
|122
|EURAUD.lmx
|38
|EURSGD.lmx
|-222
|XAUUSD.lmx
|3.5K
|GBPAUD.lmx
|42
|XAGUSD.lmx
|7.6K
|GBPUSD.lmx
|-282
|XAUUSDm.lmx
|-1.4K
|EURGBP.lmx
|367
|USDCAD.lmx
|0
|XSLUSD.lmx
|-3
|CHFJPY.lmx
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XBTUSD.lmx
|-7.2M
|GBPCAD.lmx
|-627
|XETUSD.lmx
|1.4K
|EURCAD.lmx
|140
|EURAUD.lmx
|319
|EURSGD.lmx
|72
|XAUUSD.lmx
|55K
|GBPAUD.lmx
|156
|XAGUSD.lmx
|22K
|GBPUSD.lmx
|-31
|XAUUSDm.lmx
|-185
|EURGBP.lmx
|112
|USDCAD.lmx
|51
|XSLUSD.lmx
|0
|CHFJPY.lmx
|34
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LMAX-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Institutionnal account running Remstone Expert Advisor with parameters:
- Risk : 1 %
More info @ remstone.eu
