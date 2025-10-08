信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Remstone LMAX
Remstone

Remstone LMAX

Remstone
0条评论
可靠性
11
0 / 0 USD
每月复制 149 USD per 
增长自 2025 10%
LMAX-LIVE
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
252
盈利交易:
106 (42.06%)
亏损交易:
146 (57.94%)
最好交易:
1 191.41 EUR
最差交易:
-763.58 EUR
毛利:
12 999.28 EUR (239 848 pips)
毛利亏损:
-8 288.90 EUR (7 349 880 pips)
最大连续赢利:
13 (3 105.65 EUR)
最大连续盈利:
6 753.25 EUR (7)
夏普比率:
0.12
交易活动:
18.90%
最大入金加载:
61.92%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
16 小时
采收率:
1.78
长期交易:
183 (72.62%)
短期交易:
69 (27.38%)
利润因子:
1.57
预期回报:
18.69 EUR
平均利润:
122.63 EUR
平均损失:
-56.77 EUR
最大连续失误:
28 (-570.02 EUR)
最大连续亏损:
-1 576.71 EUR (8)
每月增长:
11.76%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
1 892.23 EUR
最大值:
2 653.55 EUR (4.84%)
相对跌幅:
结余:
4.87% (2 470.21 EUR)
净值:
3.79% (2 023.52 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XBTUSD.lmx 77
GBPCAD.lmx 58
XETUSD.lmx 49
EURCAD.lmx 12
EURAUD.lmx 12
EURSGD.lmx 11
XAUUSD.lmx 7
GBPAUD.lmx 6
XAGUSD.lmx 6
GBPUSD.lmx 4
XAUUSDm.lmx 4
EURGBP.lmx 3
USDCAD.lmx 1
XSLUSD.lmx 1
CHFJPY.lmx 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XBTUSD.lmx -2.6K
GBPCAD.lmx -1.5K
XETUSD.lmx -300
EURCAD.lmx 122
EURAUD.lmx 38
EURSGD.lmx -222
XAUUSD.lmx 3.5K
GBPAUD.lmx 42
XAGUSD.lmx 7.6K
GBPUSD.lmx -282
XAUUSDm.lmx -1.4K
EURGBP.lmx 367
USDCAD.lmx 0
XSLUSD.lmx -3
CHFJPY.lmx 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XBTUSD.lmx -7.2M
GBPCAD.lmx -627
XETUSD.lmx 1.4K
EURCAD.lmx 140
EURAUD.lmx 319
EURSGD.lmx 72
XAUUSD.lmx 55K
GBPAUD.lmx 156
XAGUSD.lmx 22K
GBPUSD.lmx -31
XAUUSDm.lmx -185
EURGBP.lmx 112
USDCAD.lmx 51
XSLUSD.lmx 0
CHFJPY.lmx 34
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 191.41 EUR
最差交易: -764 EUR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +3 105.65 EUR
最大连续亏损: -570.02 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LMAX-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Institutionnal account running Remstone Expert Advisor with parameters:

  • Risk : 1 %

More info @ remstone.eu

没有评论
2025.12.18 01:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 09:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 21:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 20:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 22:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 19:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 22:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 03:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 21:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 00:18
Share of trading days is too low
2025.10.09 00:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 11:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 11:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 11:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 11:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 11:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Remstone LMAX
每月149 USD
10%
0
0
USD
55K
EUR
11
98%
252
42%
19%
1.56
18.69
EUR
5%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载