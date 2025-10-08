SeñalesSecciones
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 149 USD al mes
incremento desde 2025 9%
LMAX-LIVE
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
264
Transacciones Rentables:
106 (40.15%)
Transacciones Irrentables:
158 (59.85%)
Mejor transacción:
1 191.41 EUR
Peor transacción:
-763.58 EUR
Beneficio Bruto:
12 999.28 EUR (239 848 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 512.07 EUR (9 359 480 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (3 105.65 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
6 753.25 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
18.90%
Carga máxima del depósito:
61.92%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
1.69
Transacciones Largas:
195 (73.86%)
Transacciones Cortas:
69 (26.14%)
Factor de Beneficio:
1.53
Beneficio Esperado:
17.00 EUR
Beneficio medio:
122.63 EUR
Pérdidas medias:
-53.87 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
28 (-570.02 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 576.71 EUR (8)
Crecimiento al mes:
10.92%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 892.23 EUR
Máxima:
2 653.55 EUR (4.84%)
Reducción relativa:
De balance:
4.87% (2 470.21 EUR)
De fondos:
3.79% (2 023.52 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XBTUSD.lmx 89
GBPCAD.lmx 58
XETUSD.lmx 49
EURCAD.lmx 12
EURAUD.lmx 12
EURSGD.lmx 11
XAUUSD.lmx 7
GBPAUD.lmx 6
XAGUSD.lmx 6
GBPUSD.lmx 4
XAUUSDm.lmx 4
EURGBP.lmx 3
USDCAD.lmx 1
XSLUSD.lmx 1
CHFJPY.lmx 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XBTUSD.lmx -2.9K
GBPCAD.lmx -1.5K
XETUSD.lmx -300
EURCAD.lmx 122
EURAUD.lmx 38
EURSGD.lmx -222
XAUUSD.lmx 3.5K
GBPAUD.lmx 42
XAGUSD.lmx 7.6K
GBPUSD.lmx -282
XAUUSDm.lmx -1.4K
EURGBP.lmx 367
USDCAD.lmx 0
XSLUSD.lmx -3
CHFJPY.lmx 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XBTUSD.lmx -9.2M
GBPCAD.lmx -627
XETUSD.lmx 1.4K
EURCAD.lmx 140
EURAUD.lmx 319
EURSGD.lmx 72
XAUUSD.lmx 55K
GBPAUD.lmx 156
XAGUSD.lmx 22K
GBPUSD.lmx -31
XAUUSDm.lmx -185
EURGBP.lmx 112
USDCAD.lmx 51
XSLUSD.lmx 0
CHFJPY.lmx 34
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 191.41 EUR
Peor transacción: -764 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +3 105.65 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -570.02 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LMAX-LIVE" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Institutionnal account running Remstone Expert Advisor with parameters:

  • Risk : 1 %

More info @ remstone.eu

2025.12.18 01:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 09:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 21:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 20:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 22:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 19:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 22:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 03:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 21:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 00:18
Share of trading days is too low
2025.10.09 00:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 11:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 11:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 11:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 11:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 11:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
