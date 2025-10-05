- 成長
トレード:
232
利益トレード:
141 (60.77%)
損失トレード:
91 (39.22%)
ベストトレード:
458.50 USD
最悪のトレード:
-207.30 USD
総利益:
10 591.67 USD (235 417 pips)
総損失:
-9 671.51 USD (189 799 pips)
最大連続の勝ち:
9 (515.02 USD)
最大連続利益:
807.92 USD (5)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
51.00%
最大入金額:
4.35%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.51
長いトレード:
128 (55.17%)
短いトレード:
104 (44.83%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
3.97 USD
平均利益:
75.12 USD
平均損失:
-106.28 USD
最大連続の負け:
6 (-1 044.99 USD)
最大連続損失:
-1 044.99 USD (6)
月間成長:
12.38%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 USD
最大の:
1 802.77 USD (68.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
69.07% (1 802.68 USD)
エクイティによる:
8.84% (77.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|232
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|920
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|46K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
